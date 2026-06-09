Fuertes vientos y altas temperaturas pueden complicar la campaña forestal en Girona este verano

Los Bomberos prevén una campaña forestal clásica que podría complicarse en las comarcas de Girona si coinciden episodios de fuerte viento —tanto de tramontana como de componente sur—, altas temperaturas y simultaneidad de incendios. Este martes se ha presentado en Castell d’Aro el dispositivo del Departament d’Interior para afrontar la campaña de verano.

El inspector y jefe de la Regió d’Emergències de Girona, Jordi Martín, ha insistido en que la situación actual ya no está marcada por una sequía estructural gracias a las lluvias registradas durante el invierno y la primavera. Aun así, ha remarcado que estas precipitaciones han favorecido el crecimiento de vegetación fina y que las previsiones apuntan a un verano caluroso. A este escenario pueden sumarse episodios de inestabilidad atmosférica, con tormentas y fuertes vientos. El inspector ha citado la ciudad de Girona como ejemplo de la intensidad de las lluvias de 2025 y ha señalado que la precipitación aumentó allí un 273% respecto al año anterior.

Precisamente sobre estas tormentas, Martín ha advertido de los riesgos que pueden comportar en la Garrotxa y el Ripollès. Los rayos pueden provocar incendios que no se detecten hasta horas después, especialmente si se originan durante la noche. También ha alertado de que en estas zonas hay una elevada acumulación de combustible vegetal, con presencia de vegetación muerta y dificultades de acceso para los equipos de emergencia. Martín ha advertido de que "son dos comarcas que no están acostumbradas a la sequía que hemos tenido los últimos años y se ha visto muy afectada y, por tanto, no hay ninguna posibilidad de que esté viva. Además, las ventadas han dejado árboles caídos y han colapsado nuestros accesos".

En 2025 ardieron cerca de 45 hectáreas en toda la demarcación de Girona. Este año, hasta ahora, ya se han registrado 31 incendios forestales que han afectado a 2,85 hectáreas.

Por su parte, el jefe de los Agents Rurals en Girona, Jaume Bosch, ha asegurado que los datos actuales son positivos y que el estado de la vegetación es de “normalidad”. Con todo, también ha advertido de la acumulación de combustible grueso y de la posibilidad de que se produzcan cambios meteorológicos desfavorables durante el verano.

Accidentes o negligencias

Bosch ha destacado que la tendencia de los incendios forestales continúa a la baja en los últimos años. También ha recordado que, según las investigaciones, más de la mitad de los fuegos tienen su origen en causas accidentales o negligencias. Tanto Martín como Bosch han subrayado que, de momento, el incendio más relevante de este 2026 ha sido un fuego de media hectárea en el Pla de l’Estany, originado por la caída de una línea eléctrica durante un episodio de fuertes vientos.

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que no haga fuego en el bosque, que no arroje colillas y que extreme la prudencia en las actividades en el medio natural. También ha recordado que han activado el dispositivo de vigilancia por la posibilidad de incendios durante la siega de los campos y que en breve lo harán con la verbena de Sant Joan y la vigilancia de las hogueras, entre otras medidas. El subinspector ha pedido “máxima precaución” a la población.

Además, ha insistido en la importancia de respetar las restricciones del Pla Alfa, que, en situaciones de riesgo elevado, puede comportar el cierre de espacios naturales, como ocurrió el año pasado en el Cap de Creus y en la sierra de l’Albera. Bosch ha recordado que el plan es actualmente municipal y les permite ser “mucho más quirúrgicos”. El año pasado se activó 66 veces en nivel 3 (59) o 4 (7) y las zonas más afectadas fueron las del Empordà. Los municipios que tuvieron mayor afectación fueron, por ejemplo, Cadaqués, Agullana, Capmany, Colera, Cantallops, La Vajol y Garriguella, entre otros.

La comisaria de los Mossos d’Esquadra y jefa de la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, ha destacado la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia durante los incendios, especialmente en las tareas de confinamiento o desalojo de la población. También ha subrayado la colaboración con los Agents Rurals en la investigación de posibles fuegos provocados.

Según ha explicado Jordi Martín, el cambio climático ha favorecido la proliferación de incendios asociados a cambios atmosféricos súbitos, como los registrados recientemente en Grecia o Portugal. Por este motivo, se han impulsado los llamados ejes de confinamiento, como el proyecto que se está desarrollando en un área de 90 hectáreas alrededor de Girona.

Para afrontar la campaña forestal, los Bombers disponen de 578 profesionales, 191 voluntarios y 84 auxiliares forestales de refuerzo, además de varios medios aéreos. En la demarcación de Girona hay desplegadas siete aeronaves: tres helicópteros bombarderos, un helicóptero de mando, un helicóptero de rescate y dos hidroaviones del Estado con base en Empuriabrava.

Los Agents Rurals, por su parte, cuentan con toda la plantilla disponible para afrontar el verano, con una tarea centrada principalmente en la prevención y en el cumplimiento de las medidas establecidas por el Pla Alfa.

Prevención y autoprotección

A la presentación también ha asistido el delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart, que ha recordado el episodio de sequía vivido durante los años 2023 y 2024 y ha insistido en que los datos actuales “son positivos”, también de cara a la campaña forestal. Aun así, ha pedido “ser prudentes”, especialmente por los efectos de las ventadas de este año, y ha reivindicado la importancia de la prevención de incendios forestales.

Guitart también ha subrayado que la Generalitat ha hecho su trabajo con la creación de los ejes de confinamiento, pero ha apelado a la responsabilidad de los privados para que también apuesten por la autoprotección, por ejemplo con el mantenimiento y la creación de franjas de seguridad.

Por último, el director de los servicios territoriales de Interior en Girona, Eduard Adrobau, ha destacado la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencias y seguridad ante el riesgo de incendio forestal y ha puesto en valor “la excelencia” de los profesionales que intervienen en estos dispositivos.