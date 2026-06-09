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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, hoy en directo | Última hora de la movilización de los docentes en Barcelona, calles cortadas y afectaciones al tráfico
Los profesores tumban el preacuerdo con Educació y abren una crisis educativa, política y sindical
El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los docentes vuelven a manifestarse este viernes en toda Catalunya tras imponerse el 'no' en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical, con un 65% de votos en contra, sobre el preacuerdo alcanzado el pasado viernes, en el último día de huelga previsto en el actual ciclo de movilizaciones.
La consulta, con una participación del 61 %, tras recibir 60.686 votos de docentes de Catalunya -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, contrasta con el 'sí' ganador en otra paralela impulsada por Professors de Secundària (63 % a favor), que sí que acata el nuevo pacto y se desvincula de las protestas.
Tras conocer el veredicto del colectivo docente, Ustec vuelve a promover las huelgas junto con CGT e Intersindical, y ya han convocado un nuevo paro este 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Una "papahuelga" que coincide con las PAU
La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, sostiene que la nueva movilización de este martes, que ha bautizado como "papahuelga", debería servir para "hacer presión y lanzar este mensaje contundente" a la consellera de Educación, Esther Niubó, de que "hay que sentarse todos juntos para reconducir la situación". Durante esa última jornada de paros el pasado viernes, los manifestantes advirtieron de que la normalidad no estaría asegurada durante la visita del pontífice, con consignas como 'El martes el papa se encontrará una huelga', 'Queremos un milagro' o 'Habemus papam, fumata amarilla', en alusión a las camisetas amarillas que portan los docentes en las protestas. La movilización también coincide con el inicio de las PAU en Catalunya, aunque los sindicatos organizadores de la protesta han subrayado que no hay acciones previstas hasta las 9:00 horas, cuando empiezan los exámenes, para no entorpecer la movilidad de los 45.821 estudiantes que se examinan en la selectividad catalana.
Manifestación en Barcelona
Si no hay cambios de última hora, está previsto que la manifestación pase por la calle de Tarragona, Valencia, la plaza Tetuan, el paseo de Sant Joan y el Parlament. La huelga del martes responde a las movilizaciones que ya anunciaron los sindicatos tras conocer el resultado de la consulta a los docentes, el pasado jueves. Las organizaciones sindicales instaron a la consellera de Educación, Esther Niubó, a reunir al Comité de Huelga, en vez de a la Mesa Sectorial, lo que de momento el departamento ha vuelto a rechazar. El pasado viernes, al día siguiente de los resultados de la consulta, miles de docentes procedentes de varias columnas se unieron al Arco de Triunfo de Barcelona para manifestarse hasta el parque de la Ciutadella en el marco de la huelga educativa de toda Catalunya. La manifestación reunió a 90.000 personas, según USTEC y CGT, desfilando por la avenida Lluís Companys en dirección al Parlament, mientras que la Guardia Urbana cifró la movilización en 15.200.
Protestas "legítimas"
La consellera de Interior, Núria Parlon, admitió que las protestas convocadas por los docentes coincidiendo con la llegada del Papa a Catalunya son "legítimas", pero avisó de la importancia de que la visita del pontífice se pueda desarrollar con "normalidad", dado que se trata de un evento "único e histórico". El primer acto del Papa en Barcelona está previsto a las 13.00 horas en la catedral, y por la noche, a las 20 horas, se desplazará al Estadi Olímpic Lluís Companys.
Marcha a las 11.00 horas
A las 11:00 horas, los maestros y profesores están llamados a iniciar una marcha que comenzará en la plaza España, donde precisamente se encuentra la sala de prensa habilitada para la visita del papa León XIV, y que finalizará en el Parlament. Esta nueva movilización está precedida por el último ciclo de huelgas que empezó en mayo e incluyó 17 actuaciones, entre ellas dos protestas del colectivo 0-3, doce acciones territoriales y tres paros en toda Cataluña, el último el 5 de junio, al que acudieron 15.200 personas, según la Guardia Urbana, y 90.000, según Ustec.
Nueva protesta de los docentes catalanes coincidiendo con la visita del papa a Barcelona
Los docentes catalanes volverán a manifestarse este martes en Barcelona, coincidiendo con la visita del papa León XIV a la capital catalana, donde tiene actos programados este martes y miércoles, y con el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya, que quieren no entorpecer. La jornada, sin acciones previstas antes de las 9:00 horas para no perjudicar la movilidad de los estudiantes, está organizada por los sindicatos Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS, tras imponerse el 'no' en la consulta sobre la última propuesta de la administración que impulsaron los tres primeros, con un 65 % de votos en contra.
Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9
Las acciones de protesta de la huelga docente convocada para este martes, 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona empezarán a partir de las 9 de la mañana para facilitar que los más de 45.800 alumnos que empiezan la selectividad ese mismo día puedan llegar a su tribunal. Así lo acordaron el sábado los sindicatos Ustec, CGT, La Intersindical, COS y la CNT durante una reunión del comité de huelga en el que también han decidido convocar una "gran manifestación" para pedir "un cambio estructural en la educación pública catalana" el próximo domingo, 14 de junio, en Barcelona, a la que invitan a las familias "y a toda la sociedad".
El Ministerio de Educación se reúne con los sindicatos docentes
El Ministerio de Educación ha convocado a Csif, junto al resto de organizaciones sindicales del ámbito educativo, a un grupo de trabajo el próximo miércoles, 10 de junio, para analizar la reforma de la profesión docente, colectivo que está expresando su malestar en la calle tanto en Catalunya como en Valencia. A nivel estatal, Csif anunció un inicio de curso con maniestaciones y posibles huelgas.
Los Comuns tachan de "error" cuestionar la escuela inclusiva y piden al Govern un diálogo "amplio"
"No tiene sentido cuestionar la escuela inclusiva, es un error". Así de contundente se ha mostrado el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, después de que el Govern haya pedido una "reflexión" sobre el modelo de escuela inclusiva y abogado por un aumento de las plazas de educación especial. Para el dirigente, es hora de que el ejecutivo de Salvador Illa "se ahorre declaraciones que no ayudan" y trate de resolver el conflicto educativo abriendo una ronda de contactos que no solo incluya a los sindicatos, sino también a los grupos parlamentarios, las familias y expertos en la materia. El objetivo tiene que ser tejer un acuerdo "amplio".
El Govern afronta esta semana una compleja gestión de las nuevas huelgas convocadas por el sector educativo coincidiendo con la visita del Papa León XIV. Con la incógnita de si hay margen para alcanzar un nuevo acuerdo con los sindicatos mayoritarios, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha planteado esta mañana que es necesario abrir una "reflexión" sobre el modelo de escuela inclusiva y ha abogado por que haya más plazas de educación especial. Puedes leer la crónica completa en este enlace.
Sàmper asegura que el Govern está "trabajando" para llegar a una acuerdo con los sindicatos
"Me consta que, cuando hay una negociación y no se rompen los puentes, todavía existen vías para llegar a una solución", ha declarado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en una entrevista en RAC1. Sàmper ha pedido al sector educativo que tenga en cuenta el “equilibrio” de prestaciones que ofrece el acuerdo, rechazado por los docentes la semana pasada en una consulta pública.
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