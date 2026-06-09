Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 9 de junio de 2026

El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

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El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

Hasta aquí el sorteo Hasta aquí la retransmisión del sorteo de Euromillones de este martes. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!

Combinación ganadora Euromillones La combinación ganadora de Euromillones de este martes es la siguiente: 2, 7, 23, 44, 46, Estrellas: 3 y 5 El millón: CTV51978

Combinación ganadora Bonoloto La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes es la siguiente: 16, 29, 33, 35, 41 y 49 Complementario: 14 Reintegro: 5

Y ahora, Euromillones Empieza el sorteo de Euromillones

¡Empieza el sorteo de la Bonoloto!

En 5 minutos, la Bonoloto Dejado de lado las curiosidades del sorteo de Euromillones, en cinco minutos empieza el primero de la noche: la Bonoloto. Para jugar, tienes que seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada apuesta. Si lo deseas, puedes seleccionar tú los números de cada apuesta o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €.

Apostar en grupo aumenta tus probabilidades Formar una peña o participar en un sindicato de juego mejora tus probabilidades. En Reino Unido, 1 de cada 5 grandes premios de Euromillones se ganan en grupo. Pero, si toca, hay que tener las pruebas para que no haya malentendidos (ni discusiones).

Comprobar los premios Para comprobar resultados oficiales, detalles de los sorteos o verificar las probabilidades exactas de las 13 categorías de premios, puedes consultar la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado. O seguir el directo de este periódico.

Una apuesta de locos ¿Sabías que un jugador parisino compró dos boletos exactamente iguales en el mismo lugar de París, resultando ambos premiados y embolsándose 35,5 millones de euros por duplicado? Nunca se sabe.