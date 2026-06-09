Comisión de Les Naus: los promotores no ven "normal" que la cooperativa presentara su oferta en 24 horas

Nueva sesión de la comisión sobre el escándalo de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante. En una de las pocas reuniones del órgano que han contado con comparecencias (en este caso la del secretario general de Provia, la patronal de promotores), el foco se ha centrado en dos aspectos de la adjudicación de la parcela: la rapidez con la que la cooperativa presentó su oferta y la polémica cláusula de desempate que premiaba a la primera propuesta planteada, que originó una batalla legal tras la que tres de las cinco empresas se retiraron del concurso.

Según Jesualdo Ros, de Provia, "no es normal" presentar la oferta para un concurso de tal dimensión en tan solo 24 horas. "Se requiere de la redacción de un proyecto, mucha documentación administrativa y prestar unas garantías y avales bancarios que lógicamente pasan por departamentos de control de riesgos, por lo que es muy complicado", ha señalado. De hecho, Ros ha destacado que la siguiente propuesta "tardó 12 o 15 días porque realmente es muy difícil".

Al respecto, el secretario general de los promotores ha puesto como ejemplo el Plan Vive, donde "en situaciones normales" la Generalitat concede "entre 70 y 90 días" para la elaboración de un proyecto. Un plazo que incluso se queda corto a juicio de los empresarios, ya que puede verse reducido si coincide con periodos vacacionales.

Ser honrado y parecerlo

Para el portavoz de los promotores, esa parte del pliego en la que se estipulaba que la oferta más temprana se haría con la adjudicación en caso de empate "olía mal". Al respecto, el secretario general de Provia ha apuntado que, dadas las condiciones del concurso, "lo lógico es que hubiese igualdad de puntuación, porque se premiaba el club social, la piscina, las zonas deportivas...". Con estas condiciones, Ros señala que se esperaba que "las ofertas fueran prácticamente iguales".

Sin embargo, este tipo de cláusula, de acuerdo con el secretario general de Provia, "no es habitual, no es objetiva y no garantizaba los principios de igualdad". De hecho, "la mayoría de los concursos optan por el sorteo en caso de empate". Según Ros, "esa cláusula era inusual, como mínimo", por lo que la patronal estuvo "preguntando e indagando en toda España", sin llegar a encontrar ninguna licitación las mismas características.

En cuanto al sistema escogido por Fraorgi para participar en el concurso, una cooperativa impulsada por la empresa encargada de seleccionar a los miembros de la misma, Ros ha apuntado que aunque "el concepto de cooperativa es que unos ciudadanos se reúnan y contraten a una empresa" es más habitual que "en la práctica, suceda al revés: se monta y se busca a los cooperativistas". Para el responsable de Provia, esto "no es una trampa", sino "las reglas del mercado".

Por otra parte, Esquerra Unida (el grupo de la oposición que propuso la comparecencia de Provia tras recurrir la cláusula del desempate propuesta por el Ayuntamiento) ha consultado al portavoz de los promotores acerca del hecho de que personas vinculadas a la cúpula de la cooperativa (como el administrador de la empresa gestora) se "repartieran" los áticos: "Si legalmente tenían derecho porque cumplen los requisitos... Pero bueno, no solo hay que ser honrado, también parecerlo", ha respondido.

Plantón de Francisco Ordiñana

Quien no ha participado en la citada comisión, tal y como ya había avanzado en un correo electrónico remitido al Ayuntamiento, ha sido Francisco Ordiñana. El administrador de Fraorgi, la empresa gestora de la cooperativa, optó por no acudir a la sesión de este lunes. "Por medio de la presente, les comunico que no asistiré a la comisión fijada para el lunes 8 de junio. Reciban un cordial saludo", advirtió.

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El testimonio de Ordiñana, que declaró como imputado ante la jueza que instruye el caso el pasado mes de mayo, habría resultado especialmente revelador para algunas de las incógnitas que aún pesan sobre las polémicas adjudicaciones. Entre ellas, los detalles de la reunión que asegura que mantuvo con el alcalde Luis Barcala durante la tramitación del expediente (como indicó a la magistrada) y cuál habría sido el objeto de dicho encuentro. Una cuestión sobre la que el dirigente popular se niega a responder, pese a la insistencia de los periodistas en cada aparición pública del regidor y también de la oposición ante el Pleno.