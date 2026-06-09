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PAU 2026

"Los controles antimóvil se harán en cualquier momento": la selectividad en Catalunya arranca sin incidencias

Las revisiones para detectar móviles o relojes inteligentes podrán hacerse en cualquiera de las pruebas durante los tres días: "Entrará una persona, como si fuera un vigilante, y recorrerá el aula"

PAU 2026, hoy en directo: última hora de los exámenes de selectividad este martes en Catalunya

Huelga de profesores en Catalunya, hoy en directo | Última hora de la movilización de los docentes en Barcelona, calles cortadas y afectaciones al tráfico

Pruebas de acceso a la universidad en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Pruebas de acceso a la universidad en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona / BELÉN GONZÁLEZ

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Helena López

Helena López

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La selectividad 2026 ha arrancado este martes sin incidentes. A las ocho de la mañana, el Campus Ciutadella de la UPF estaba ya lleno de alumnos que han hecho caso del llamamiento de llegar con tiempo por los cortes de tráfico provocados por la visita del Papa a la capital catalana. La novedad de este año –más allá de la coincidencia con viaje del Pontíficie y con la huelga de profesores es la prueba piloto de detectores de aparatos electrónicos. "Las revisiones pueden hacerse en cualquier momento, mañana o tarde, de cualquiera de los tres días. Entrará una persona, como si fuera un vigilante, y recorrerá el aula", explica la presidenta de unos de los tribunales de la UPF, Rosa Cerarols.

Las PAU 2026 registran una cifra récord de participantes: 45.821 estudiantes matriculados. Se trata del quinto récord consecutivo de matriculaciones, después de que en la anterior convocatoria se superara la barrera de los 44.000 inscritos. Del total de matriculados, 35.052 proceden de segundo de Bachillerato; 5.965 han estudiado ciclos formativos de grado superior (CFGS) y se examinan de alguna asignatura en la fase específica –otro récord–, y 4.804 son de matrícula libre: estudiaron el Bachillerato en años anteriores y o bien no hicieron las pruebas PAU o bien se proponen mejorar su nota o examinarse de asignaturas de la fase específica.

Falta de ortografía

Las pruebas han arrancado con un examen de Castellano en el que las penalizaciones por errores de normativa (ortográficos, léxicos o gramaticales) se aplicarán "de forma global" sobre la calificación total de la prueba, con un descuento de 1 décima por error hasta un máximo de 2 puntos.

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Estas penalizaciones no se imputarán a apartados específicos, sino al resultado final. Cada parte del examen se calificará de forma independiente, según los criterios establecidos, y el cómputo total de cada una de ellas no podrá ser inferior a 0, de modo que las calificaciones negativas de un apartado no afectarán a las de los demás. Este criterio de corrección se aplicará también a la prueba de Catalán.

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