Adif emprenderá acciones legales contra Siemens por los cortes totales de Rodalies de este martes

Adif emprenderá acciones legales contra Siemens por los dos fallos informáticos registrados este martes que han obligado a interrumpir todo el tráfico de Rodalies y de Regionals momentáneamente y han provocado graves retrasos en toda la red. Han sido dos cortes, de 20 y 15 minutos cada uno, que aunque se han resuelto han impactado en la circulación de trenes durante toda la jornada.

La empresa tecnológica es la encargada de proveer el sistema informático para el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) gestionado por Adif en la estación de França de Barcelona. En un comunicado, la empresa ferroviaria ha explicado que ya ha abierto un expediente para esclarecer las causas de las incidencias de este martes y ha anunciado que pondrá en marcha "las acciones judiciales que considere necesarias" una vez analizados los incidentes.

No es la primera vez que Adif apunta a Siemens por este tipo de afectaciones. El pasado mes de enero, pocos días después del accidente de Gelida, una caída similar del sistema interrumpió todo el servicio de Rodalies y provocó retrasos durante la jornada. De nuevo, las investigaciones sobre lo ocurrido apuntaron al 'software' de la tecnológica que usa el centro de control. En el comunicado, Adif ha asegurado que la situación es "injustificada, inadmisible, inasumible y absolutamente intolerable".

Es por eso, según ha explicado Adif en el comunicado, que la empresa se ha visto abocada a tomar medidas "en defensa de un servicio público de calidad para los usuarios catalanes". Las incidencias de este martes han coincidido con la llegada del papa León XIV a Barcelona. De hecho, el primero de los incidentes se ha producido justo cuando el Pontífice aterrizaba en el aeropuerto de El Prat, procedente de Madrid.

El detalle de las incidencias

El comunicado de Adif también ha profundizado en cómo se han desarrollado las dos incidencias que han dejado a todas las líneas de Rodalies con retrasos de más 30 minutos de media. La primera se ha producido a las 12.25 horas y ha quedado resuelta 20 minutos más tarde, cuando se ha completado "la migración a los sistemas de respaldo" de Adif.

La segunda se ha producido "poco después de las 15.00 horas" y ha durado "aproximadamente 15 minutos". En este segundo caso, la caída del sistema no ha sido general, sino que se ha perdido parte de la conexión entre el centro de control y los trenes. A las 15.30 horas, y después de volver a tener que usar los sistemas informáticos de respaldo, se ha podido restablecer todo el sistema.

Sin el centro de control en funcionamiento, Adif, que es la responsable de la infraestructura ferroviaria, no puede informar debidamente a los maquinistas de posibles incidencias en sus trayectos o darles las indicaciones para poder avanzar con seguridad. De hecho, una caída generalizada del sistema hace que todos los semáforos presentes en los raíles se pongan en rojo, de ahí que los trenes que circulaban cuando han sucedido las incidencias hayan quedado detenidos pocos instantes después.