Una jornada a pie de calle de los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO con motivo de la visita del Papa

Desde primera hora de la mañana, esperando la llegada del Papa en el aeropuerto de El Prat, hasta el punto y final del acto multitudinario en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO han seguido el recorrido del Pontífice por la capital catalana en los principales puntos del primero de sus dos días de visita. Su amplio trabajo ha ido nutriendo la web del diario a lo largo de todo este martes y también acercado la información a los lectores a través de las redes sociales.

Bajo el epígrafe A pie de calle, los redactores han ido sirviendo a la audiencia no solo las noticias y reportajes desde allí donde estaban cubriendo la llegada de León XIV. En canales como Instagram también se ha podido ver alguna muestra de su trabajo audiovisual, del que a continuación hacemos una sucinta recopilación. También incorporamos en este álbum de contenido audiovisual algunas fotogalerías y vídeos que han elaborado los profesionales del departamento de Imagen.

Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En la foto, el público asistente. Barcelona, 9 de junio de 2026. Fotografía de Ferran Nadeu / FERRAN NADEU / PIM

Así está siendo la llegada de los fieles a la vigilia del Papa / Manu Mitru

El papa León XIV a su llegada a la catedral de Barcelona. / JORDI OTIX

El papa León XIV, a su llegada al aeropuerto de Barcelona. A su lado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. / ZOWY VOETEN