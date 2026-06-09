Periodismo de cerca
Una jornada a pie de calle de los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO con motivo de la visita del Papa
Visita del papa a Barcelona, en directo
Estado del tráfico en Barcelona durante la visita del Papa, en directo
Desde primera hora de la mañana, esperando la llegada del Papa en el aeropuerto de El Prat, hasta el punto y final del acto multitudinario en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO han seguido el recorrido del Pontífice por la capital catalana en los principales puntos del primero de sus dos días de visita. Su amplio trabajo ha ido nutriendo la web del diario a lo largo de todo este martes y también acercado la información a los lectores a través de las redes sociales.
Bajo el epígrafe A pie de calle, los redactores han ido sirviendo a la audiencia no solo las noticias y reportajes desde allí donde estaban cubriendo la llegada de León XIV. En canales como Instagram también se ha podido ver alguna muestra de su trabajo audiovisual, del que a continuación hacemos una sucinta recopilación. También incorporamos en este álbum de contenido audiovisual algunas fotogalerías y vídeos que han elaborado los profesionales del departamento de Imagen.
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