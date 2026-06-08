Más de 800 alumnos de 24 escuelas religiosas rezarán con el Papa en Montserrat

La visita del Papa León XIV a Catalunya, este martes y miércoles, trae consigo actos que hacía décadas que no sucedían. El miércoles 10 de junio por la mañana, el Pontífice visitará la Abadía de Montserrat, 44 años después de la última visita papal al monasterio. Allí uno de los momentos destacados será el de una oración en la que participarán 804 alumnos de 24 escuelas vinculadas a la Fundación Escuela Cristiana de Catalunya (FECC).

El encuentro tendrá lugar en el atrio de la Abadía de Montserrat, el espacio previo al acceso al templo, y los alumnos que asistirán serán de los primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria. Desde este punto, los estudiantes podrán ver de cerca al pontífice, que pasará caminando.

Participación de centros educativos de toda Catalunya

Las escuelas participantes pertenecen a 19 titularidades educativas de ocho diócesis con sede en Catalunya, concretamente en el área metropolitana de Barcelona, Lleida, Tarragona y Tortosa.

La FECC se ha encargado de financiar el transporte del alumnado de centros considerados de máxima complejidad, procedentes tanto del área metropolitana de Barcelona como de las demarcaciones de Tarragona y Tortosa. Además, varias escuelas de Lleida, Tarragona y Tortosa han coordinado un desplazamiento conjunto para compartir la experiencia y reforzar los vínculos entre los institutos cristianos.

“Praylist” para el rezo del rosario

La fundación también se ha encargado de elaborar un material pedagógico titulado “Praylist”, que consiste en una lista de canciones que sirven de ayuda a los alumnos para comprender el sentido y la metodología del rezo del rosario. Esta recopilación está disponible en Spotify y pretende que los jóvenes compartan la experiencia con los abuelos y descubran el rosario monumental diseñado por Antoni Gaudí en Montserrat.

Además del encuentro, la fundación ha desarrollado una sesión pedagógica, a petición de la Asociación Canónica Antoni Gaudí, sobre la figura del arquitecto catalán y el significado de la Torre de Jesucristo, inspirada en la metodología Montessori.

Colaboración entre instituciones educativas y Montserrat

La FECC también destaca que esta colaboración con la Abadía de Montserrat refuerza la relación entre instituciones educativas y religiosas, aunque esta no es la primera vez que diferentes instituciones educativas participan en actos relacionados con la Abadía.

En 2025, más de 14.500 estudiantes participaron en la celebración del Milenario del Monasterio de Montserrat. Además, la Abadía de Montserrat se acerca a los jóvenes mediante la elaboración de materiales educativos como "La ruta dels fundadors", un mapa interactivo que recoge 19 esculturas que hacen referencia a fundadores con alta implicación en la educación y la creación de centros educativos en Catalunya.