El Papa pide a los obispos responder ante la "plaga" de los abusos sexuales con "verdad, justicia y reparación"

León XIV se ha referido este lunes, por primera vez en un acto público durante su visita a España, al escándalo de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Aunque en el histórico discurso ante el Congreso ha obviado el tema, poco después, en su visita a la sede de la Conferencia Episcopal, sí se ha referido a un asunto tan espinoso para la Iglesia. Ha instado a los obispos, que le escuchaban con atención, y a toda la "comunidad eclesial" a que respondan ante esta "plaga" con "escucha, verdad, justicia, reparación y un compromiso cada vez más decidido en prevención y cultura del cuidado".

"Cada persona herida debe de poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de reparación", ha reclamado en una alocución donde ha pedido a la jerarquía de la Iglesia que no desatiendan a las personas que "viven momentos de oscuridad", donde ha introducido la referencia a "los heridos precisamente por quienes deberían cuidarlos, incluso por miembros del clero", en referencia a las víctimas de las agresiones sexuales por parte de religiosos.

Durante el vuelo de Roma a Madrid, el Pontífice también habló de este tema, en respuesta a los periodistas que viajaban en la aeronave. Reconoció que los casos de abusos siguen siendo "una herida abierta" y aclaró que se reunirá con algunas víctimas, "no todas", al tiempo que reiteró su compromiso y el de toda la Iglesia para luchar contra esta lacra. Precisamente, en su primer acto en España, el Rey Felipe VI, mencionó el "dolor" causado por los abusos y alabó la "firmeza" del Pontífice en este asunto.

Las protestas

Pero las principales asociaciones de supervivientes de la pederastia eclesial no comparten que la Iglesia esté actuando con "firmeza" en este asunto. Este lunes se han concentrado ante la Nunciatura Apostólica, mientras el Pontífice se reunía con Pedro Sánchez, para protestar porque los organizadores de la visita les han dejado fuera de la reunión de carácter privado que León XVI mantendrá esta tarde con varias víctimas.

Según han denunciado, no les han convocado al encuentro porque son "díscolos" y han preferido a víctimas que se han acogido al plan de reparación Repara y PRIVA puestos en marcha por la propia Iglesia. Por el contrario, los principales colectivos se han mostrado reacios con planes de reparación donde la Iglesia, que en muchas ocasiones ha encubierto y tapado los abusos, es juez y parte y han trabajado por el acuerdo Iglesia-Estado, rubricado en enero y donde el Defensor del Pueblo es la institución encargada de proponer las indemnizaciones y la Iglesia la que paga.

“La táctica que están usando es intentar lavar la imagen de los dos planes fracasados y que la opinión pública se lleve la idea de que el arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal lo están haciendo muy bien con las víctimas. A los que somos díscolos, y que nunca hemos tragado con ruedas de molino, pues nos alejan para que no molestemos”, ha indicado Juan Cuatrecasas, presidente de ANIR, Asociación Nacional Infancia Robada. A su vez, el presidente del colectivo en Madrid, José Luis Velasco, ha subrayado que el grupo de víctimas que se va a reunir con el Pontífice "es la propia Iglesia".

Ley de imprescriptibilidad

Asimismo, la asociación Reparación Integral Ya (RIYA) ha denunciado que el Gobierno haya decidido "meter en un cajón" la ley para ampliar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia "a cambio de" la foto oficial del presidente con León XIV. Miguel Hurtado, portavoz de la asociación y primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, ha instado al Papa ha pronunciarse a favor de la imprescriptibilidad durante su visita a España.