PAU 2026, en directo: última hora de los exámenes de selectividad en Catalunya, fechas y horario

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya se celebran del 9 al 11 de junio en convocatoria ordinaria y del 2 al 4 de septiembre en extraordinaria. Se han matriculado un total de 45.821 alumnos, lo que supone un nuevo récord --el quinto consecutivo-- respecto a 2025. Las pruebas se organizan por tipo de materia en varios días y los exámenes tienen una duración de hora y media.

El 23 de junio se conocerán las notas de las pruebas y la matrícula a la universidad se realizará del 21 al 23 de julio.

EL PERIÓDICO abre un directo para seguir las novedades, horarios e incidencias de estas pruebas.

Las protestas de la huelga de profesores del martes empezarán a partir de las 9.00 horas para no entorpecer las PAU Las acciones de protesta de la huelga docente convocada para este martes, 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona empezarán a partir de las 9 de la mañana para facilitar que los más de 45.800 alumnos que empiezan la selectividad ese mismo día puedan llegar a su tribunal. Así lo acordaron el sábado los sindicatos Ustec, CGT, La Intersindical, COS y la CNT durante una reunión del comité de huelga en el que también han decidido convocar una "gran manifestación" para pedir "un cambio estructural en la educación pública catalana" el próximo domingo, 14 de junio, en Barcelona, a la que invitan a las familias "y a toda la sociedad".

Casi 4 de cada 10 aspirantes se quedan sin plaza en la universidad pública catalana Un informe de CCOO Educació alerta de que el 37% de los aspirantes a entrar en la universidad pública catalana no consigue plaza. No tanto porque sus notas sean insuficientes, sino más bien por falta de oferta. Elaborado a partir de datos oficiales de la Generalitat de Catalunya y publicado este lunes, el informe asegura que existe un “desequilibrio estructural” en los campus: mucha demanda y poca oferta. De las 66.817 personas que solicitaron plaza en la universidad pública catalana en 2025, el sistema realizó 42.056 asignaciones y 24.761 quedaron fuera, según el informe. Para quienes no obtienen plaza pública, las alternativas pasan por acudir a una universidad privada -con el coste económico que eso supone-, ingresar en la FP superior, incorporarse al mercado labora o esperar un año y repetir la PAU.

Qué fue de Berta García, la alumna que sacó el año pasado la mejor nota en la selectividad catalana Alumna del instituto público de Vilanova del Vallès, Berta García logró un 9,9 en la PAU de 2025, la mejor nota el año pasado en Catalunya, compartida con otras dos alumnas de otros dos centros. Sumando la parte voluntaria de la selectividad, que permite subir nota, logró una calificación de admisión de 13,96, a cuatro centésimas del máximo. Con una beca del Ministerio de Educación, se matriculó en Ingeniería Biomédica en la Universitat de Barcelona (UB), una carrera que combina contenidos de Medicina y de Ingeniería y cuya nota de corte fue de 12,47. Berta está pletórtica con su vida académica, pero encuentra dos pegas al campus: el jaleo de Rodalies y los pocos profesores que saben mucho de su materia, pero no la saben explicar bien en clase. Puedes leer la entrevista completa aquí.

Primer consejo al alumnado: acudir con tiempo a los exámenes La organización de la PAU recomienda al alumnado catalán acudir a las pruebas con margen de tiempo, dado que el martes será un día complicado, especialmente en lo relativo a la movilidad. Los profesores en huelga anunciaron la seman que pasada que su objetivo con la manifestación del marts es "colapsar el país", la marcha coincidirán, además, con la visita del Papa, una vez conluido su viaje a Madrid. Puedes leer la crónica completa en este enlace.

Hoy empieza Castilla-La Mancha Todas las comunidades autónomas han celebrado ya los exámanes de la PAU a excepción de Castilla-La Mancha, que empieza este lunes, y Catalunya, que comenzará mañana.

El martes, huelga educativa Se avecinan días complicados en Barcelona. Los sindicatos de la huelga de profesores acaban de confirmar la convocatoria para el martes, coincidiendo no solo con la visita del Papa sino con el primer día de los exámanes de selectividad. Ustec ha hecho un llamamiento para "bloquear el país".

Solo el 43% de los estudiantes que hacen la PAU tienen clara la carrera que quieren hacer Solo el 43% de los estudiantes acude al examen de la PAU 2026 con la decisión tomada de ir a la universidad y hasta el 61% reconocen sufrir ansiedad o estrés ante la PAU 2026, siendo el principal temor no alcanzar la nota necesaria para entrar en la carrera deseada. Así lo revela una encuesta realizada por Kahoot!, una empresa de plataformas de aprendizaje y participación. Entre quienes sí tienen clara su elección, las ramas con más interés continúan siendo Ciencias Sociales y Jurídicas (16%) y Ciencias de la Salud (13%), dos ámbitos que mantienen su atractivo por las oportunidades laborales y la estabilidad profesional que muchos estudiantes asocian a estos estudios.

Los colegios concertados piden una PAU única La asociación que agrupa a los centros de bachillerato concertado de toda España ha incidido esta mañana en la necesidad de avanzar hacia una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que sea homogénea para todos los estudiantes españoles, la misma petición que realizó hace días el sindicato Cesif. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (Aesece) considera que este asunto debería ser "un objetivo de Estado, alejado de debates partidistas y orientado exclusivamente a garantizar la equidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes", han subrayado en un comunicado. La actual normativa de la selectividad ya ordena que sea un examen homogéneo, pero no un modelo único en toda España como también reivindica el PP. Las autonomías, que tienen transferidas las competencias en materia de educación, son las que diseñan el contenido de los exámenes.

La avería de un bus complica la entrada a la PAU en Madrid La avería de un autobús interurbano en el carril bus-vao de la A-6 en la zona de Moncloa-Aravaca ha complicado a primera hora de la mañana de este jueves el acceso a Madrid y ha provocado retenciones de hasta 3 kilómetros, lo que ha llevado además a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a adoptar medidas excepcionales para los alumnos que se examinan de la PAU en el campus de Ciudad Universitaria. Debido a este incidente, que ha dificultado el acceso al campus de Ciudad Universitaria, donde se están celebrando los exámenes de la PAU, la Universidad Complutense de Madrid ha adoptado una serie de medidas excepcionales, como ampliar el horario de acceso al aula.