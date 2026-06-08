Selectividad 2026 en Catalunya: las PAU arrancan este martes en plena visita del Papa y huelga de profesores

La selectividad 2026 arranca este martes en Catalunya en un escenario endiablado: las Pruebas de Acceso a la Universidad (9, 10 y 11 de junio) coinciden los dos primeros días con la visita del Papa a Barcelona y, el primero, con una nueva joranda de huelga educativa que se ha convocado con motivo del viaje papal. Más allá de las dificultades de movilidad -los sindicatos se han comprometido a no empezar las protestas hasta pasada las nueve, para facilitar la llegada de los alumnos a las pruebas-, el ciclo de paros –con cinco convocatorias generales y otras tantas territoriales durante los dos últimos trimestres– han impactado en el Bachillerato de los alumnos del sistema público y en la preparación de la selectividad. "Hemos acabado algunas materias cuando el curso ya había finalizado y, en algunos casos, no hemos podido repasar como hubiéramos querido", se quejaban esta semana estudiantes que hacían el último empujón en las bibliotecas.

En esta edición de las PAU también se estrenan detectores de dispositivos electrónicos que deben "garantizar la integridad" de los exámenes. Unas pruebas, cabe decir, que un año más registran cifra récord de participantes: 45.821 estudiantes matriculados. Se trata del quinto récord consecutivo de matriculaciones, después de que en la anterior convocatoria se superara la barrera de los 44.000 inscritos. Del total de matriculados, 35.052 proceden de segundo de Bachillerato; 5.965 han estudiado ciclos formativos de grado superior (CFGS) que se examinan de alguna asignatura en la fase específica -otro récord-, y 4.804 son de matrícula libre: estudiaron el Bachillerato en años anteriores y o bien no hicieron las pruebas PAU o bien quieren mejorar su nota o examinarse de asignaturas de la fase específica.

La Comisión Organizadora de la PAU puede decidir anular "la totalidad de las PAU" a quien incumpla la normativa usando el móvil en una prueba

Sobre la coincidencia con la visita de León XIV y antes de conocer la convocatoria de huelga para el martes, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, aseguraba esta semana que en el Departament están "tranquilos", aunque se han coordinado con el Departament d'Interior porque "el riesgo cero no existe". En este sentido, desde la conselleria han pedido a los estudiantes que hagan los desplazamientos con la máxima antelación posible –"es importante tener en cuenta que las afectaciones pueden producirse tanto por la mañana como por la tarde"– y que minimicen sus movimientos entre las pruebas y que, por ejemplo, no regresen a casa para comer si por la tarde tienen pruebas programadas.

Un cero por copiar

Con el objetivo de evitar problemas, se ha pedido a los institutos que informen a los estudiantes sobre la prohibición expresa de acceder al aula con "cualquier dispositivo con capacidad de comunicación". Esto incluye teléfonos móviles, obviamente, pero también relojes inteligentes, pulseras electrónicas, auriculares, tanto visibles como ocultos, y gafas inteligentes. En Catalunya, como en otras comunidades, se implementará en estas PAU una prueba piloto con detectores de aparatos digitales de comunicación durante las pruebas "para garantizar la equidad y la igualdad de condiciones durante la realización de los exámenes".

El incumplimiento de esta norma –ya sea por el uso de móviles, otros dispositivos o por copiar– conllevará la expulsión inmediata del estudiante del aula, la calificación de 0 en ese examen y la posible imposición de sanciones por parte de la Comisión Organizadora de la PAU, que, de acuerdo con la información facilitada por la presidencia del tribunal, puede decidir anular la totalidad de las pruebas a quien haya incumplido la normativa.

Los estudiantes echan en falta más modelos para poder practicar al disponer solo de dos ejemplos de la nueva selectividad competencial

Todas las sedes de los tribunales dispondrán de detectores de aparatos electrónicos y los controles se realizarán de manera aleatoria.

Falta de ejemplos

Abril y Daniela, dos de los 35.052 estudiantes que acaban de finalizar el segundo de Bachillerato, repasan estos días para las pruebas y echan en falta modelos para practicar. El año pasado, los exámenes cambiaron de formato y adoptaron unas pruebas más competenciales (igual que el Bachillerato también es más competencial), así que solo disponen de dos ejemplos para practicar: les falta el histórico que había con el modelo anterior.

"Después de tanta presión durante estos dos años de Bachillerato, ahora se suma la incertidumbre de no saber cómo serán las pruebas; disponer de más modelos nos tranquilizaría porque nos orientarían mejor sobre qué nos pedirán exactamente en las pruebas", apunta Daniela. Su amiga Abril comparte que también echa en falta más modelos, pero se muestra tranquila después de haber trabajado mucho. "Hemos estudiado mucho y creo que nos están preparando bien; nos va a ir bien y, si no, siempre hay opciones de mirar otras universidades", reflexiona con madurez y la calma que le da saber que llega a las pruebas con los deberes hechos.

Respecto al ciclo de huelgas que han alterado el curso y, sobre todo, su tramo final, la mayoría de centros públicos han ofrecido clases de repaso y tutorías extra para resolver dudas, tranquilizar al alumnado y compensar las posibles clases perdidas durante el intenso ciclo de huelgas. "Hay profesores que incluso nos han facilitado sus teléfonos y nos han dado clase por la tarde", afirma Alba Gómez, que quiere estudiar Psicología.