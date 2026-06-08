Todos los regalos que ha recibido el Papa en su viaje a España: de las monedas conmemorativas del 'Año Gaudí' a un bonsái de 13 años

El papa León XIV ha hecho historia este lunes en el Congreso al convertirse en el primer Pontífice en ofrecer un discurso a diputados y senadores en la Cámara Baja, que le ha recibido con honores institucionales, la música de la banda sinfónica de la Policía Nacional y una larga ovación.

El pontífice ha sido recibido a su llegada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán, así como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades del Estado. Tras escuchar los himnos del Vaticano y de España en el patio, ha saludado en el Salón de los Pasos Perdidos a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, así como a los portavoces de los grupos y los miembros de las mesas de ambas Cámaras.

Regalos protocolarios en el Congreso

El papa ha saludado brevemente a todos ellos pero quien más le ha retenido ha sido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien ha saludado muy afectuosamente al pontífice, mientras que la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, le ha entregado una carta del Sindicato de Inquilinas. Tras ello, el Santo Padre ha firmado en el Libro de Honor del Congreso y se han intercambiado los protocolarios regalos.

En concreto, Armengol ha entregado a León XIV un facsímil del manuscrito Liber Horarum o Libro de Horas, uno de los libros más antiguos (siglo XV) y valiosos de su fondo bibliográfico, mientras que el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán le ha hecho entrega del manuscrito del Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha.

Una hora antes de que el pontífice diera su discurso en la Cámara Baja, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con él en la Nunciatura Apostólica. Sánchez compartió con el pontífice el éxito y la trascendencia de su visita por España, que está recibiendo una extraordinaria respuesta por parte de la sociedad española. El jefe del Ejecutivo le regaló al pontífice un bonsái de olivo español de 13 años que representa un "símbolo universal de paz, dialogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano".

Los obsequios de los Reyes

Solo al aterrizar, los Reyes hicieron entrega al Pontífice de obsequios que muestran la riqueza histórica y cultural del país. Entre ellos, destaca la edición conmemorativa de 'De My Mano. Autógrafos de Isabel la Católica', una reproducción facsímil de los documentos y escritos autógrafos de la monarca conservados en distintas instituciones, archivos y bibliotecas. La obra conmemora el 550 aniversario de la proclamación del reinado de Isabel la Católica.

Asimismo, León XIV ha recibido un ejemplar de 'Mapas de América en los libros españoles de los siglos XVI a XVIII', un estudio histórico-cartográfico que analiza la representación del continente americano en las publicaciones españolas entre los siglos XVI y XVIII. La edición entregada corresponde a una reedición de 1991, del trabajo bibliográfico elaborado por Francisco Vindel en 1955.

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Entre los regalos también ha figurado una colección de tres monedas conmemorativas del 'Año Gaudí', emitidas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto catalán. Las piezas rinden homenaje a tres de sus obras más emblemáticas, la Sagrada Familia, el Parque Güell y la Casa Milá. Finalmente, el Papa también ha recibido un lote de productos asturianos.