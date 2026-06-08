La R2Sud de Rodalies y los Regionals vuelven a circular por las dos vías de los túneles del Garraf

Los trenes de la R2Sud de Rodalies y los Regionals del corredor sur de Catalunya ya circulan de nuevo por las dos vías de los túneles del Garraf. Los raíles del lado montaña habían permanecido cerrados desde el pasado 16 de marzo por obras de mantenimiento y Adif dio por concluidos los trabajos a primera hora de este domingo, una semana antes de lo previsto. La Generalitat realizó entonces las comprobaciones de seguridad correspondientes y el servicio ferroviario se ha restablecido ya este lunes con los primeros trenes de la mañana. Las plataformas de usuarios, sin embargo, aseguran que las limitaciones de velocidad y los actuales horarios provocan que cualquier retraso se propague a toda la línea.

Que el servicio se restablecía "progresivamente" durante la mañana de este lunes lo avanzó la consellera d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, la tarde del domingo. A través de redes sociales, Paneque avisó de que los trenes del corredor sur irían recuperando sus horarios habituales y que también se restablecía el servicio de la R15 entre Móra la Nova y Riba-roja d'Ebre.

Tanto en los túneles del Garraf como en el tramo del Ebre, los planes alternativos de transporte que han estado vigentes estos tres meses siguen activos durante toda la jornada del lunes para asegurar que los pasajeros que no conocieran la noticia puedan completar sus trayectos. La idea, según explican fuentes de Renfe, es que los autobuses dejen de prestar servicio este martes si el día acaba sin incidencias graves.

Quejas de los usuarios

La plataforma Dignitat a les Vies, que agrupa a los usuarios de todas las líneas que han estado afectados por este corte, aseguran que la R2Sud y los Regionals siguen "lejos de la normalidad" pese a recuperar completamente la circulación por los túneles. Culpan de ello a las limitaciones temporales de velocidad que persisten en las galerías –algo habitual los primeros días de circulación tras finalizar unas obras– y también a los cortos tiempos de que tienen los maquinistas que llegan a Vilanova i la Geltrú para volver a salir en dirección a Barcelona. "Cualquier retraso se propaga a toda la línea", denuncian.

En la R15, por su parte, las limitaciones de velocidad que aún persisten entre Móra y Riba-roja –que retrasan unos ocho minutos el tiempo habitual del recorrido– obligarán a adaptar los horarios de la línea. Los usuarios que cojan el Regional con destino a Zaragoza también deberá, excepcionalmente, hacer un transbordo en Móra La Nova.

Actuaciones y limitaciones

Los trabajos para afianzar las condiciones de fiabilidad y seguridad de la R2Sud, sin embargo, no han acabado con la reapertura de los túneles del Garraf. La actuación que Adif ha dado por finalizada este lunes se centra en dos viaductos y un falso túnel de la vía del lado mar del trazado que avanza directamente bajo el macizo. Quedan por acabar, por otro lado, las obras de emergencia que se están llevando a cabo entre Sitges y Vilanova i la Geltrú, donde los trenes avanzaron algunos días de la semana pasada por vía única. Ahora, según fuentes de Adif, los trenes ya circulan por ambas vías, aunque en ese tramo persisten al menos dos limitaciones temporales de velocidad que obligan a avanzar a 60 y 50 km/h durante algunos metros.

También deben acabarse las obras de emergencias que se realizan en el falso túnel de Cala Ginesta. Es el último paso soterrado que hay en los túneles del Garraf antes llegar a Castelldefels. Las mismas voces explican que estos trabajos se realizan por la noche y que, "como mucho", obligan a avanzar por vía única a algunas de las últimas circulaciones del día.

Incertidumbre en el futuro

A lo largo del año que viene, según avanzó el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, todavía quedará pendiente una actuación integral para dotar a los túneles del Garraf de una galería de evacuación. Santano aseguró que se están acabando de perfilar los detalles para que las obras afecten "lo menos posible" a los usuarios, aunque admitió que unos trabajos de ese calado –costarán por lo menos 280 millones de euros– "supondrán una afección" al servicio.