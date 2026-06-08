Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos

A las 20.00 en el Estadi Olímpic

El gran acto de este martes tendrá lugar en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Está previsto que el Papa llega un poco antes de las 20.00 horas. El encuentro del Papa con 40.000 personas se antoja el evento más multitudinario de la visita de León XIV a Barcelona. La ceremonia litúrgica comenzará en torno a las 20:00 horas, justo después de que el Pontífice acceda al estadio en papamóvil. El acto arrancará antes, a las 18:00 horas, con varios números musicales, que en buena medida se han mantenido en secreto hasta el momento. En el programa que EL PERIÓDICO ha consultado, figura que los cantantes Álvaro Soler, Beret, Alfred García y Conchita y los grupos Sabor de Gràcia y Siloé forman el elenco de artistas junto a Sergio Dalma y la Escolanía de Montserrat, cuya actuación ya era conocida y cerrará el excepcional acontecimiento tras la bendición del Papa.

Asimismo, un proyecto musical ligado a la Iglesia y otro de carácter solidario participarán en la velada. Los primeros en subir al escenario serán los componentes de Worship.cat, formado por músicos vinculados a la delegación de juventud del Obispado de Terrassa y que adaptan cantos de alabanza en inglés al catalán. A continuación, les seguirá el coro Gospel sense fronteres.