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Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos
MAPA | Así afecta a Montjuïc la visita del papa León XIV: cortes desde el lunes por la noche
MAPA | Calles cortadas desde este martes por la noche alrededor de la Sagrada Familia por la visita del Papa
El viaje de León XIV a España entra este martes en la segunda etapa: tras tres días en Madrid, el Papa aterriza este martes en Barcelona. En su agenda, un acto multitudinario en el Estadi Olímpic, una visita a la cárcel de Brians 1, a la abadía de Montserrat, y la misa y bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Abrimos a continuación un hilo informativo para seguir en directo y al minuto la visita del Pontífice.
A las 20.00 en el Estadi Olímpic
El gran acto de este martes tendrá lugar en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Está previsto que el Papa llega un poco antes de las 20.00 horas. El encuentro del Papa con 40.000 personas se antoja el evento más multitudinario de la visita de León XIV a Barcelona. La ceremonia litúrgica comenzará en torno a las 20:00 horas, justo después de que el Pontífice acceda al estadio en papamóvil. El acto arrancará antes, a las 18:00 horas, con varios números musicales, que en buena medida se han mantenido en secreto hasta el momento. En el programa que EL PERIÓDICO ha consultado, figura que los cantantes Álvaro Soler, Beret, Alfred García y Conchita y los grupos Sabor de Gràcia y Siloé forman el elenco de artistas junto a Sergio Dalma y la Escolanía de Montserrat, cuya actuación ya era conocida y cerrará el excepcional acontecimiento tras la bendición del Papa.
Asimismo, un proyecto musical ligado a la Iglesia y otro de carácter solidario participarán en la velada. Los primeros en subir al escenario serán los componentes de Worship.cat, formado por músicos vinculados a la delegación de juventud del Obispado de Terrassa y que adaptan cantos de alabanza en inglés al catalán. A continuación, les seguirá el coro Gospel sense fronteres.
Calles cortadas
La llegada del Papa y su presencia en lugares como la Catedral, el Raval, el Estadi Olímpic o la Sagrada Família comportarán desde este mismo lunes cortes de calles. Consulta aquí los cortes en Ciutat Vella, en Montjuïc, en Sagrada Família. Las autoridades recomiendan usar el transporte público y en la medida de lo posible, teletrabajar.
Primer acto en la Catedral
La primera parada de León XIV en Barcelona será la Catedral. Llegará al templo sobre las 13.00 horas para el rezo de la Hora Media.
Llegada a El Prat a las 12.25
El Papa saldrá desde el aeropuerto de Madrid-Barajas rumbo a Barcelona a las 11.10 horas de este martes. Está previsto que aterrice en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a las 12.25 horas.
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