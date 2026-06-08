Dos mellizos con autismo no pueden ir al colegio al lado de casa en Asturias por la falta de un auxiliar: "Es una injusticia que nos pongan estas trabas"

Tienen tres años y ambos fueron diagnosticados de TEA (Trastorno del espectro autista) cuando tenían cerca de año y medio. Viven en Lugones, a escasos 100 metros del Colegio Santa Bárbara, donde sus padres quisieron matricularles para empezar a clase el próximo mes de septiembre. Pero explican que recibieron la negativa de la Consejería de Educación para la plaza de ambos, argumentando, según manifiestan sus padres Alejandro Villa e Inés González, que este centro no contaba con un auxiliar educador que les atendiese.

La solución que les dieron entonces fue que les matriculasen en el Colegio de La Ería, también en la localidad sierense, donde sí cuentan con este personal. Algo que rechazan rotundamente. “Es una injusticia total, nos perjudica mucho por el desplazamiento y para los críos también, porque sus compañeros de guardería vendrán a este colegio”, comentan.

El cambio de centro les obligaría, como comentan, a desplazarse cada día cerca de dos kilómetros para llevarlos a clase. “Caminando sería media hora, y eso con ellos, es muy complicado, porque tanto tiempo no aguantan y es complicado que vayan cogidos de la mano”, comenta González. “En mi caso trabajo y mi mujer no tiene coche. No podemos estar llevándoles todo el día en taxi. Tampoco nos dan esa opción de ponernos un transporte”, subraya Villa.

Lo que más impotencia les causa son los argumentos que dicen les han dado desde el centro educativo. “Argumentan que es por el pañal. Aún no lo han quitado, porque van algo más lentos que otros niños normativos, pero para septiembre quién sabe cómo pueden evolucionar. Porque ahora mismo entre la guardería y el tiempo que van al local de la asociación Adansi, han avanzado muchísimo”, comenta el progenitor.

Desde la Consejería de Educación explican a LA NUEVA ESPAÑA que se acordó matricular a esos niños en el Colegio La Ería porque es el que dispone de los recursos adecuados para garantizar la debida atención a sus necesidades. También subrayan que esta decisión se ajusta al criterio que se sigue siempre en este tipo de situaciones.

"Desesperación"

La denuncia la efectúan ahora los padres, fruto ya de la desesperación. “Llegué a escribir hasta al presidente del Gobierno de España (Pedro Sánchez) para que nos hiciesen caso”, cuenta Alejandro Villa. Sobre el proceso de cómo recibieron la negativa, los padres de los pequeños mellizos cuentan que estuvo también lleno de "situaciones extrañas". "Primero nos dijeron que aunque no salía admitido en las listas provisionales, que sí se corregiría para las definitivas, pero no ha sido así”, prosigue, antes de destacar con indignación. “Es muy injusto que nos pongan estas trabas y dificultades para el derecho de la educación de nuestros hijos, cuando lo tenemos al lado de casa el colegio, simplemente porque ahorrarse el sueldo de un auxiliar, que si tienen en el otro centro”, señala.

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Alejandro Villa e Inés González, padres de los mellizos Alejandro y Valeria, en la carretera que separa su casa del Colegio Santa Bárbara de Lugones. / P. A.

El llamamiento para que atiendan su caso lo hacen estos padres con todas las opciones posibles ya barajadas en su mente. Incluso el extremo de que no se solucione su demanda. “Hasta los seis años no es obligado escolarizar, estamos dispuestos a dejarlos en casa, como medida de queja y presión. Si a la Consejería le gusta que estos niños no vayan al colegio por estas cosas, pues allá ellos”, relatan.