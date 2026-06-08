Elevan a fase de emergencia el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) con 19 medios aéreos desplegados

El incendio forestal declarado este lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva), en el paraje de Los Turbios, ha obligado a activar nuevos medios de emergencia ante la evolución de las llamas y la cercanía del fuego a algunas viviendas y explotaciones de la zona. El aviso se produjo a las 13.15 horas y desde entonces trabajan sobre el terreno efectivos del Plan Infoca y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.

El parque de bomberos de Alosno ha sido movilizado en apoyo al dispositivo de extinción. Según ha informado el propio Consorcio, sus efectivos han participado en la retirada de animales y en las labores para frenar el avance del incendio, especialmente por la proximidad de una vivienda. Los bomberos continúan en la zona realizando tareas de extinción y prevención.

Desalojo preventivo de animales

La cercanía del fuego también ha llevado a la protectora de animales La Tropa de Isra a iniciar el desalojo de sus instalaciones. La entidad ha explicado a través de sus redes sociales que las llamas se encontraban a unos cinco kilómetros y que el humo ya era visible en el entorno.

No obstante, la protectora ha señalado que la situación de desalojo está controlada y que, por el momento, no necesita más voluntarios para colaborar en las tareas de evacuación de los animales.

El Infoca eleva el incendio a fase de emergencia

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, ha elevado el incendio a fase de emergencia, situación operativa 1, ante la posible evolución del fuego.

Sanz ha trasladado un mensaje de “tranquilidad y prudencia” a los vecinos, después de que el incendio forestal haya sido visible desde distintos puntos del municipio. El consejero ha subrayado que “actualmente no hay riesgo para la población” y que se mantiene la coordinación de la respuesta operativa.

Esta fase se activa en aquellos incendios que, aunque pueden ser controlados con los medios ordinarios de la Junta de Andalucía, requieren medidas adicionales por su posible evolución y por la necesidad de proteger a las personas y bienes no forestales.

Más de 110 efectivos y 19 medios aéreos

En estos momentos trabajan en la zona 19 medios aéreos y más de 110 efectivos terrestres, entre autobombas, retenes y camiones, con el objetivo de sofocar el incendio lo antes posible y evitar que las llamas avancen hacia zonas habitadas o fincas próximas.

El dispositivo se mantiene desplegado en el entorno de Los Turbios, en un área situada en el término municipal de Villanueva de los Castillejos, aunque muy próxima a San Bartolomé de la Torre, uno de los municipios que sigue con mayor atención la evolución del incendio.

San Bartolomé pide tranquilidad

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, su alcaldesa, María Eugenia Limón, ha pedido “tranquilidad a toda la población” y ha agradecido el “enorme esfuerzo” que están realizando todos los profesionales de extinción desplegados en la zona.

La regidora ha explicado que los trabajos se concentran especialmente en el perímetro comprendido entre la finca Los Lirios y la finca La Mediana, con el objetivo de estabilizar la situación cuanto antes.

El Ayuntamiento también ha solicitado máxima precaución a los vecinos y ha pedido evitar desplazamientos por el área afectada para no dificultar las labores de extinción.

Cortado el Camino del Matuloso

Como medida de seguridad, el Camino del Matuloso permanece cortado por la Guardia Civil para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en el entorno del incendio.

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Este nuevo fuego se produce apenas unas horas después de que se diera por extinguido el incendio declarado el pasado jueves en Alosno, que también afectó a los términos municipales de Villanueva de los Castillejos y Gibraleón. Aquel incendio, extinguido en la noche del domingo, llegó a calcinar alrededor de 1.000 hectáreas, principalmente en el término municipal de Alosno.