Conflicto en la escuela catalana
Las familias reclaman al Govern un acuerdo en educación "más allá de los sindicatos"
La aFFaC se sumará a la manifestación del próximo 14 de junio para pedir un gran pacto por la educación pública "abordado de manera colectiva"
El Gobierno afirma que el reparto de fondos para climatizar las aulas dependerá de las comunidades y de criterios como el número de alumnos
Los profesores catalanes monitorizan en una 'app' las temperaturas "extremas" de las aulas
Lidón Gasull, directora de la aFFaC, la federación de asociaciones de familias más grande de Catalunya, ha insistido este lunes en que el 'no' de los docentes al preacuerdo con Educació abre un "nuevo escenario", que es "necesario explorar". Gasull ha asegurado en una entrevista en el Cafè de les Idees de La 2 que "lo que han dicho la mayoría de docentes catalanes con el 'no' a la consulta es que esto no va de condiciones salariales sino de buscar soluciones a los problemas estructurales del sistema". "Y cuando ya no hablamos solo de condiciones salariales, estas propuestas se tienen que construir con todos los agentes de la comunidad educativa y no solo con los sindicatos", ha señalado añadiendo que eso significa "abrir otro tipo de negociación diferente", que ponga el foco en la búsqueda de soluciones y en definir una hoja de ruta para dar respuesta a los grandes retos que tiene la educación pública.
No es la primera vez que Gasull se pronuncia en este sentido. La aFFaC ha reivindicado siempre el papel de las familias como agentes activos en la toma de decisiones y lleva tiempo pidiendo crear espacios estables de coordinación entre toda la comunidad educativa para construir soluciones conjuntas. De hecho, la aFFaC hizo ya el pasado lunes -antes de conocerse el resultado de la consulta- un llamamiento para "abordar de manera colectiva" los "retos estructurales de la educación pública". Aunque la federación valora las movilizaciones de los docentes, sostenía ya el lunes -y el resultado de la consulta le dio la razón- que la mejora de las condiciones laborales es necesaria pero "insuficiente si no se acompaña de medidas concretas y calendarizadas para garantizar un sistema inclusivo y gratuito".
El gran reto de la escuela inclusiva
Los principales retos señalados por la entidad son la educación inclusiva -reclaman una planificación clara de recursos y un aumento de profesionales especializados, destacando la codocencia como una herramienta clave para atender la diversidad-, la adaptación climática [exigen acelerar la adecuación de los centros ante el calor extremo, solicitando un calendario público con objetivos anuales para proteger el bienestar de alumnos y profesionales] y los comedores universales en toda la etapa obligatoria, eliminando las cuotas que, consideran, "deberían estar cubiertas por financiación pública" para asegurar la igualdad de condiciones.
Desde la aFFaC ponen también en foco en detener el cierre de líneas en la escuela pública [algo que es también una de las líneas rojas de la CGT y uno de los motivos que hicieron que se levantaran de la mesa de negociación y no firmaran el preacuerdo] y reforzar las medidas contra la segregación escolar para lograr una distribución equilibrada del alumnado, así como en la demanda de una solución estructural y financiación estable para que las salidas y colonias, que consideran parte del derecho a la educación, no excluyan a nadie por motivos económicos.
Con todos estos asuntos sobre la mesa, desde la aFFaC -preocupados por las declaraciones de este lunes del portavoz del Govern, Albert Dalmau, en las que planteaba la necesidad de hacer una "reflexión sobre la escuela inclusiva"- se suman a la convocatoria de una gran manifestación "de país" el próximo domingo, 14 de junio, en los Jardinets de Gràcia, en Barcelona, donde tendrán bloque propio -han quedado frente al Palau Robert- por "un gran acuerdo por la educació pública".
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