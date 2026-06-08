El examen de Castellano abre este martes una selectividad inédita en Catalunya: huelga docente, control de móviles y calles cortadas por la visita del Papa

Más de 45.800 estudiantes empiezan este martes las PAU 2026 con el examen de Lengua Castellana y Literatura (a las 9 horas), materia en la que por segundo año consecutivo se han suprimido las lecturas obligatorias; igual en Lengua Catalana y Literatura, de la que se examinarán este jueves, último día de unas pruebas que este curso están marcadas por la huelga de profesores, la movilidad limitada por la visita del Papa y los detectores de aparatos electrónicos.

Las PAU 2026 arrancan con un examen de Castellano en el que las penalizaciones por errores de normativa (ortográficos, léxicos o gramaticales) se aplicarán "de forma global" sobre la calificación total de la prueba, con un descuento de 1 décima por error hasta un máximo de 2 puntos. Estas penalizaciones no se imputarán a apartados específicos, sino al resultado final. Cada parte del examen se calificará de forma independiente según los criterios establecidos, y el cómputo total de cada una de ellas no podrá ser inferior a 0, de modo que las calificaciones negativas de un apartado no afectarán a las de los demás. Este criterio de corrección se aplicará también a la prueba de Catalán.

Sin lecturas obligatorias en la fase común

Tras la polémica derivada de la eliminación de las lecturas obligatorias de la fase común, tanto en Catalán como en Castellano –medida que se anunció en 2024, pero empezó a aplicarse en 2025–, este curso no existe ninguna lista de autores o movimientos de referencia, aunque desde la organización se asegura "estar trabajando" para que en futuras ediciones sea posible trabajar sobre un corpus reducido.

La lista de autores para el examen de modalidad de Literatura Catalana está formada por cinco hombres y una sola mujer: Maria-Mercè Marçal

Sí hay lecturas obligatorias en la materia de modalidad de Literatura tanto Catalana como Castellana, asignaturas no obligatorias para el conjunto de estudiantes. Lecturas que, en el caso de Literatura Castellana, incluyen a Calderón de la Barca, Emilia Pardo Bazán, Valle-Inclán y Ana María Matute. También tras la polémica por su eliminación, desde la organización de las PAU han anunciado que en las pruebas de 2027 regresará el 'Romancero gitano', de Federico García Lorca.

En el caso del examen de modalidad de Literatura Catalana, el listado de autores de las lecturas obligatorias está formado por cinco hombres y una mujer: Santiago Rusiñol, Joan Salvat-Papasseit, Miquel Llor, Salvador Espriu, Maria-Mercè Marçal y Jesús Montcada.

Resiste Martha C. Nussbaum

Una sola mujer aparece también en el temario de Historia de la Filosofía, materia de la que se examinarán, quienes hayan elegido esta asignatura, el miércoles a las 9 horas. Se trata de la filósofa Martha C. Nussbaum, conocida por la teoría de las capacidades, la primera mujer que logró hacerse un hueco en el temario de Filosofía de las PAU: fue el curso pasado.

Las faltas de ortografía descuentan 1 décima por error, hasta un máximo de 2 puntos en los exámenes de Castellano y Catalán

Del total de matriculados, 35.052 proceden de segundo de Bachillerato; 5.965 han cursado ciclos formativos de grado superior (CFGS) y se examinan de alguna asignatura en la fase específica –otro récord–, y 4.804 son de matrícula libre: estudiaron el Bachillerato en años anteriores y o bien no hicieron las pruebas PAU o bien quieren mejorar su nota o examinarse de asignaturas de la fase específica.

La organización lleva días recomendando a los estudiantes desplazarse con tiempo, por el posible impacto de la visita del Papa y de la huelga de profesores, aunque estos se han comprometido a no organizar ninguna acción de protesta antes de las 9 de la mañana para no obstaculizar la llegada de los estudiantes a las pruebas.

Último septiembre

En relación con la convocatoria extraordinaria de las PAU, este será el último año en que todavía se celebren en septiembre, concretamente los días 2, 3 y 4. A partir de 2027 se adelantarán a julio para alinearse así con el resto de comunidades del Estado.

Una de las novedades más mediáticas de las PAU de junio es que se probarán detectores de dispositivos electrónicos para evitar fraudes. Usar móviles, relojes inteligentes u otros aparatos, o copiar, supondrá la expulsión inmediata, un 0 en el examen y posibles sanciones, incluida la anulación completa de las PAU. Aunque todas las sedes de tribunales dispondrán de detectores de aparatos electrónicos, los controles se realizarán de manera aleatoria.