Detienen a tres jóvenes por dar una paliza "de extrema gravedad" a un anciano de 80 años en Los Palacios

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 19 años y a un menor de edad por dar presuntamente una brutal paliza a un anciano. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de abril sobre las 07:00 en Los Palacios y Villafranca, donde los arrestados "derribaron a la víctima y le propinaron numerosos golpes, patadas y puñetazos, huyendo posteriormente del lugar". Tal como apuntan este lunes desde la Benemérita, todos los supuestos implicados han pasado ya "a disposición judicial competente y de la Fiscalía de Menores".

La víctima, de 80 años de edad, se dirigía a un establecimiento hostelero ubicado "en una zona céntrica" de Los Palacios y Villafranca. Ahí fue abordada "de manera sorpresiva" por dos jóvenes de 19 años y uno de 17, cometieron una "agresión de extrema gravedad", tal como subrayan desde el Instituto Armado. "A consecuencia del ataque, el ciudadano sufrió la pérdida del conocimiento y precisó auxilio inmediato por parte del vecindario. La gravedad de las lesiones sufridas hizo necesario además su ingreso hospitalario".

Tras tener conocimiento de estos hechos, la Guardia Civil abrió una investigación centrada "en el análisis de testimonio y, de manera determinante, en el tratamiento técnico de las grabaciones de las cámaras de seguridad perimetrales". "El rastreo del itinerario previo de los sospechosos desveló que procedían de un establecimiento de ocio nocturno, imágenes en las que se pudo observar a los implicados portando una botella de óxido nitroso, sustancia de uso recreativo vinculada a la alteración de la conducta y de la percepción".

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Después de lograr "la plena identificación y localización de los presuntos autores, estos reconocieron la autoría de los hechos ante la Guardia Civil, manifestando que la agresión se produjo sin que mediase ningún tipo de conflicto previo con la víctima", según informan fuentes oficiales. "La investigación ha concluido con el total esclarecimiento de los hechos, la plena identificación de los supuestos agresores y la puesta a disposición judicial competente y de la Fiscalía de Menores de los tres detenidos".