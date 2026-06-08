Declarado un incendio en una cooperativa frutícola de Lleida

Un incendio está quemando las instalaciones de la cooperativa de fruta La Pràctica ubicada en Lleida. Una veintena de dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han dirigido al lugar de los hechos tras recibir el aviso a las 22:10 horas de la noche y el fuego habría llegado hasta las naves de la cooperativa y las llamas estarían amenazando las casas del barrio de Ciutat Jardí.

Las llamas estarían quemando miles de cajas de madera y han generado una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, pero según informa el cuerpo de emergencias, están trabajando con el objetivo prioritario de que el fuego no se propague hacia las viviendas cercanas ni dentro de la nave de la cooperativa.

No hay personas afectadas y Bombers ha pedido a los vecinos que cierren las puertas y las ventanas.

Efectivos de la Guàrdia Urbana se han desplegado para establecer un perímetro de seguridad mientras los Bombers siguen intentando controlar y extinguir las llamas. Por su lado, Protecció Civil ha puesto el plan Procicat en prealerta.

Noticias relacionadas

El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 200 llamadas por este incendio que aún está por controlar.