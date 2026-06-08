Todas las campanas de Catalunya repicarán este martes a las 12.30 para recibir al Papa

Catalunya se prepara para recibir este martes al papa León XIV en una visita que ha despertado gran expectación entre las comunidades cristianas del territorio. Con motivo de su llegada, la ciudad de Barcelona se verá afectada por diferentes cortes de tráfico para facilitar la celebración de los actos de bienvenida. Entre estos acontecimientos destaca un repique extraordinario de campanas organizado por campaneros y responsables de campanarios de toda Catalunya para dar la bienvenida al Pontífice.

La iniciativa, promovida por Campaner.cat y respaldada por el obispado catalán, acompañará los primeros momentos de la visita del Papa y simbolizará la alegría y la esperanza que supone este acontecimiento para numerosas parroquias y diócesis catalanas.

Participación de parroquias y diócesis

La convocatoria prevé que las campanas de iglesias y parroquias de diferentes diócesis especialmente las de Barcelona y Sant Feliu de Llobregat, que son las que visitará el Papa durante su visita, repiquen simultáneamente entre las 12:30 y las 13:00 horas, coincidiendo con la llegada del Papa al aeropuerto de Barcelona y su posterior desplazamiento hacia la Catedral de Barcelona donde realizará la plegaria de Hora Menor.

Según los organizadores, el toque extraordinario pretende convertirse en un gesto simbólico de bienvenida y cercanía al Pontífice. Además, subrayan el significado del lema elegido para la visita "Alza la mirada", una invitación a detenerse, recuperar la dimensión humana de la vida cotidiana y dirigir la mirada hacia referentes espirituales y culturales de Catalunya, como Montserrat y la Basílica de la Sagrada Familia.

Mensaje de paz

La iniciativa también da importancia al mensaje de paz defendido por el Papa, definido por él mismo como una paz "desarmada y desarmante", en un contexto internacional marcado por diversos conflictos y tensiones.

Tanto el arzobispado de Barcelona como el obispado de Sant Feliu han animado a las parroquias de sus respectivas diócesis a sumarse a esta acción que permitirá que los campanarios catalanes vuelvan a desempeñar su función tradicional de anunciar acontecimientos significativos para la comunidad cristiana.