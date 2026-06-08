Descenso de la fertilidad
¿A qué se debe la caída de la natalidad? La respuesta puede estar en tu bolsillo
Dos investigaciones señalan al smartphone: aseguran que las tasas de fecundidad en adolescentes disminuyeron más rápidamente en países con mayor acceso a Internet de alta velocidad y que el móvil habría facilitado el acceso a anticonceptivos y pornografía
¿A qué se debe el descenso de la fertilidad? A lo largo de las dos últimas décadas, los expertos han estudiado los distintos factores que podrían haber contribuido a la reducción de la natalidad, desde el aumento del nivel educativo de las mujeres al uso de métodos anticonceptivos. Ahora, dos nuevos estudios apuntan a otra clave: los teléfonos móviles.
En Estados Unidos, el descenso moderno de la fecundidad empezó a acelerarse en 2007, el mismo año en que Apple lanzó el iPhone y puso los smartphones de moda. Sin embargo, hay otros acontecimientos históricos de impacto que coinciden con esa fecha, como la crisis financiera que desencadenó en la Gran Recesión. Así pues, ese fenómeno —que ha variado en episodios cíclicos— puede deberse a multitud de factores.
No obstante, un nuevo estudio publicado hoy apunta a que el iPhone fue responsable de hasta la mitad del descenso de la fertilidad entre 2007 y 2011. Según sus autores, los jóvenes de entre 15 y 24 años pasaron a socializar principalmente a través del móvil, lo que les habría llevado a mantener menos relaciones sexuales y, consecuentemente, a tener menos embarazos.
Además, poder acceder a Internet con un dispositivo de bolsillo podría haber facilitado tanto la información sobre anticonceptivos y abortos como el consumo de pornografía. Ambos podrían haber jugado un rol en la caída de la fertilidad.
La investigación, publicada en la Oficina Nacional de Investigación Económica, ha comparado las tasas de fertilidad en los condados de EEUU con una cobertura casi universal de la empresa de telecomunicaciones AT&T —donde los servicios de Apple estuvieron disponibles inicialmente— con los que tenían poca o ninguna.
El segundo estudio, publicado en mayo, adoptó un enfoque global y utilizar datos del Banco Mundial sobre la penetración de los teléfonos inteligentes y las tasas de fecundidad adolescente en 128 países. Su conclusión fue que la natalidad disminuyó más rápidamente en los países con mayor acceso a Internet de alta velocidad.
"Países con sistemas sanitarios, regímenes de bienestar social, leyes sobre el aborto, tradiciones religiosas, recesiones y tendencias demográficas muy diferentes experimentaron cambios similares en el mismo periodo (...) Fuera cual fuera la causa, se trató de algo global", reza el informe.
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