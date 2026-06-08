El BOE lo confirma: la lucha contra las estafas por SMS tendrá que esperar (más aún)

Los mensajes SMS con nombres de empresas, bancos, administraciones públicas o servicios conocidos se han convertido en una herramienta habitual para comunicarse con los ciudadanos. Muchas personas reciben avisos de citas médicas, claves de verificación, notificaciones bancarias, entregas de paquetes o recordatorios administrativos a través de remitentes que no muestran un número de teléfono, sino un nombre identificativo. Ese nombre, conocido como alias, permite reconocer rápidamente al supuesto emisor del mensaje, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude.

Fraude por SMS

En los últimos años, los ciberdelincuentes han aprovechado esa apariencia de confianza para enviar mensajes falsos que simulan proceder de entidades legítimas. Es el caso de los SMS que suplantan a bancos, Correos, la Agencia Tributaria, la DGT o servicios de paquetería para pedir datos personales, claves bancarias o pagos urgentes. Este tipo de estafa, conocida como 'smishing', se basa precisamente en que el usuario crea que el remitente es real. Por eso, el Gobierno y los reguladores han impulsado nuevas medidas para reforzar la identificación de los mensajes y bloquear aquellos que utilicen alias no verificados.

Aplazamiento

El BOE confirma el aplazamiento de la obligación de bloquear SMS, MMS y mensajes RCS que usen alias no registrados. La fecha inicialmente prevista era el 7 de junio de 2026, pero la entrada en vigor de esta parte de la norma se retrasa hasta el 15 de septiembre de 2026.

La razón del retraso es la necesidad de completar con garantías el despliegue técnico del sistema. El Registro de Alias obliga a que los remitentes utilizados en mensajes dirigidos a números españoles estén inscritos y vinculados de forma legítima a una empresa, administración, marca, nombre comercial, dominio o titular autorizado. En la práctica, esto exige revisar y cargar una gran cantidad de alias que ya están en uso, comprobar que cada uno pertenece realmente a quien dice utilizarlo y coordinar a operadores, proveedores de mensajería, compañías privadas y organismos públicos. Ese proceso ha resultado más complejo de lo previsto.

Uno de los principales riesgos detectados es que una aplicación precipitada del bloqueo pueda afectar a mensajes legítimos. Si un alias usado correctamente por un hospital, un banco, una administración autonómica, una compañía de seguros o una plataforma de comercio electrónico no estuviera todavía inscrito o validado a tiempo, sus comunicaciones podrían quedar bloqueadas. Eso podría impedir la llegada de avisos importantes, como citas sanitarias, notificaciones administrativas, códigos de autenticación, alertas de seguridad o comunicaciones relacionadas con servicios esenciales. Por ese motivo, el aplazamiento busca evitar perjuicios a ciudadanos y empresas mientras se completa la adaptación al nuevo sistema.

Nueva fecha

La nueva fecha fijada es el 15 de septiembre de 2026. A partir de ese día, los operadores deberán bloquear los mensajes SMS, MMS o RCS que utilicen alias no registrados o que procedan de proveedores de mensajería que no estén habilitados conforme a las reglas establecidas. Hasta entonces, las empresas y administraciones que utilizan estos remitentes tendrán más margen para revisar sus alias, acreditar su vinculación legítima y completar la inscripción en el registro de la CNMC. También los operadores deberán adaptar sus sistemas para consultar el registro, identificar los remitentes autorizados y aplicar los filtros de bloqueo sin interrumpir comunicaciones válidas.

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Sectores afectados

La medida afecta especialmente a sectores que utilizan de forma masiva los SMS para contactar con clientes o usuarios. Bancos, aseguradoras, administraciones públicas, servicios sanitarios, universidades, compañías energéticas, plataformas digitales, comercios electrónicos y empresas de logística deberán asegurarse de que los alias que emplean están correctamente registrados antes de la nueva fecha límite. Para los ciudadanos, el cambio debería traducirse en una mayor protección frente a mensajes fraudulentos, aunque durante el periodo de transición conviene mantener la prudencia. Que un SMS muestre el nombre de una entidad conocida no garantiza por sí solo que sea auténtico, por lo que sigue siendo recomendable no pulsar enlaces sospechosos, no facilitar claves y verificar cualquier comunicación dudosa a través de canales oficiales.