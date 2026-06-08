Barcelona registrará máximas por encima de los 25 grados y cielos nubosos durante la visita del Papa

Entre el martes y el miércoles, coincidiendo con la visita del Papa León XIV a Barcelona, la ciudad condal vivirá unos días de buen tiempo y sin grandes sobresaltos meteorológicos. Los modelos apuntan a que habrá cielos nubosos, temperaturas alrededor de los 20 grados y máximas por encima de los 25 durante los momentos más cálidos del día. La mala noticia, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es que durante estos días podría registrarse una importante sensación de bochorno. Pero a cambio, la buena noticia es que no se esperan lluvias ni durante la visita por distintos lugares de Barcelona ni durante la excursión a Montserrat.

Los pronósticos de Barcelona se plantean como mucho más halagüeños que los de Madrid, donde en los últimos días se han registrado máximas cercanas a los 35 grados y una sensación térmica muy elevada. Los pronósticos apuntan a que, en comparación, el calor de Barcelona será más leve que el madrileño aunque, por el contrario, destacará por la elevada presencia de humedad y la sensación de bochorno tan típica de los veranos mediterráneos. La suerte es que en ambos casos, más allá del calor, la meteorología ha sido favorable y no se han registrado ni vientos ni lluvias que pudieran entorpecer el recorrido del Pontífice.

Noticias relacionadas

El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que en Barcelona tanto el martes como el miércoles serán días de tiempo estable, con cielos nublados a intervalos, máximas por encima de los 27 grados y mínimas que no bajarán de los 20 grados en ningún momento de la noche. De confirmarse, estos valores encajarían con una noche tropical con la que costará conciliar el sueño. Montserrat seguirá más o menos la misma tendencia ya que, según apuntan las previsiones, también se esperan cielos nublados y máximas de hasta 27 grados durante estas jornadas.