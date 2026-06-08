Barcelona lanza una 'app' para facilitar la comunicación y las gestiones con sus servicios sociales

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado una aplicación móvil para facilitar la comunicación y las gestiones entre los servicios sociales y los usuarios. Según ha explicado la teniente de Drets Socials, Raquel Gil, la 'app' 'Barcelona Social' quiere contribuir a hacer la comunicación más ágil y permite hacer gestiones como descargar certificados, hacer seguimiento de las citas o consultar expedientes. Entre las funciones también están la consulta de prestaciones o la justificación de ayudas. La aplicación se ha lanzado después de una prueba piloto durante seis meses con algunos profesionales y usuarios. La comisionada de Acció Social, Sònia Fuertes, ha asegurado que la 'app' tiene un papel "relevante" porque aligerará la carga burocrática.

De hecho, Gil ha indicado que la nueva herramienta beneficiará tanto a usuarios como también a profesionales de los servicios sociales, a quienes permitirá un seguimiento de los casos más ordenado y aglutinar información que ya tenían, pero que se encontraba más “dispersa”. Según el consistorio, les permitirá optimizar la gestión del tiempo, mejorar la organización de citas y comunicaciones y reducir tareas burocráticas.

Gil asegura que la aplicación también beneficiará a los profesionales de los servicios sociales

En cuanto a las personas atendidas, mejora la comunicación con los servicios y permite, por ejemplo, tener recordatorios automáticos de citas y justificantes de las visitas. La interfaz, disponible en catalán, castellano e inglés, facilita el acceso rápido e intuitivo a información actualizada, y garantiza el envío seguro de documentación.

La app la ha desarrollado el Institut Municipal de Serveis Socials (IMMS) y el Institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia. Tiene potencial para beneficiar a las cerca de 93.700 personas atendidas y estará a disposición de 1.400 profesionales.

Prueba piloto

Para garantizar un funcionamiento óptimo, durante cerca de seis meses se ha hecho una prueba piloto con más de un centenar de personas atendidas y una cincuentena de profesionales. Las personas atendidas que ya la han utilizado destacan la reducción del tiempo dedicado a los trámites presenciales y en papel, ahora cubiertos por la aplicación, así como la posibilidad de conocer el estado de sus solicitudes y gestiones.

Marta Fabà, directora de Estratègia i Nous Projectes del IMSS, ha explicado que lo que mejor han valorado los usuarios de la prueba piloto es poder ser autónomos en la descarga de certificados y la consulta de citas, así como la transparencia y la facilidad para consultar qué recursos tienen asignados y en qué estado se encuentran.

42 puntos de apoyo

Ahora, para facilitar el uso de la nueva herramienta, se despliega todo un dispositivo en 42 puntos de apoyo con agentes que acompañarán a los usuarios en la instalación de la aplicación y en el uso de este nuevo canal de comunicación.

Para utilizar la app es necesario identificarse a través del idCAT mòbil, el certificado digital o la ‘Clave PIN’ y actualmente todavía no permite modificar citas, si bien sí que se pueden cancelar y está previsto que pronto ya se puedan también modificar o pedir nuevas citas.