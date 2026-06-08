El "bloqueo burocrático" de Madrid atasca las desalinizadoras de Tordera y Foix, la eólica marina y la central de la Baells

Grandes proyectos vinculados a energía, agua e infraestructuras ambientales acumulan meses de espera en el Ministerio para la Transición Ecológica. Fuentes consultadas por EL PERIÓDICO señalan un "bloqueo burocrático" que retrasa inversiones que, según el punto de vista del Govern, son claves para la actual legislatura en Catalunya.

Dos de los asuntos más mediáticos que llevan tiempo atascados sobre la mesa del Gobierno son las dos futuras desalinizadoras y el Plemcat, la plataforma eólica marina experimental que plantea instalar los primeros aerogeneradores en el golfo de Roses (Alt Empordà). Pero estos son tan solo dos ejemplos.

Existen otros planes que requieren el visto bueno del ministerio dirigido por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y otras solicitudes realizadas por parte de la Generalitat que están pendientes de respuesta. ¿Cómo se explica este bloqueo? Fuentes conocedoras de la situación explican que no es una cuestión que afecte exclusivamente en Catalunya.

Atraso generalizado

De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica suma otros retrasos importantes. Una muestra de ello es la presentación definitiva, todavía pendiente, de la nueva planificación eléctrica para 2030 que el Gobierno central sometió a consulta pública en forma de borrador en otoño del año pasado. Otra cuestión sin resolver es el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, que todavía se está elaborando. Bruselas, de hecho, a principios de año amonestó a España por no haber presentado aún el informe obligatorio.

En este contexto, la Generalitat está pendiente de que cinco asuntos se desbloqueen cuanto antes para poder avanzar en los compromisos de la legislatura. Repasamos su estado actual.

Uno de los expedientes que más preocupa al Govern es el de las nuevas desalinizadoras previstas en Catalunya: Tordera II, en Blanes, y Foix, en Cubelles. En 2023, la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el conseller de Acció Climàtica del momento, David Mascort, anunciaron que el ministerio asumiría la financiación de estas plantas a través de fondos europeos.

Desde entonces, se han dado algunos pasos administrativos y ahora ya se sabe que el ministerio avanzará el dinero de la inversión inicial, pero el convenio entre ATL y Acuamed y la licitación definitiva que debe permitir empezar a construirlas continúa pendiente.

El calendario también se ha ido modificando: primero se situó el horizonte en 2028, después en 2029 y ahora la Generalitat ya trabaja con la previsión de que Tordera II no esté operativa hasta 2030, como pronto. Para la planta de la desembocadura del Foix, no hay un calendario claro.

La ministra Teresa Ribera y el conseller David Mascort, minutos antes del encuentro. / FERRAN NADEU

Fuentes conocedoras de la negociación explican que la Generalitat, pese a que recientmente recibió una carta del secretario de Medio Ambiente explicando cómo estaba la situación, mantiene contactos prácticamente semanales con el ministerio para conocer en qué punto se encuentra el expediente del convenio y la licitación. Pero no hay aún una respuesta oficial.

La autorización ambiental del Plemcat es otro de los trámites que se ha ido alargando. Hace tres meses, fuentes del ministerio aseguraban que la resolución del parque eólico marino experimental del golfo de Roses llegaría "muy pronto". Pero la luz verde ambiental estatal sigue sin llegar.

La Generalitat remitió hace más de dos años la documentación necesaria para justificar el impacto de los tres aerogeneradores previstos. Tras meses de silencio administrativo, el ministerio pidió nueva información, entre ella un estudio específico sobre el vuelo de las pardelas, aves pelágicas protegidas. Fuentes conocedoras del proyecto sostienen que el retraso ha vuelto a desplazar el calendario de una infraestructura que el Govern considera estratégica porque es la antesala de un parque comercial en la zona.

Una imagen del parque eólico marino 'Vineyard Wind I'. / El Periódico

Sobre la posibilidad de instalar un parque eólico marino comercial en el Alt Empordà, cabe señalar que la determinación dependerá también de la subasta que debe organizar el ministerio. Este concurso, para el que apenas se han dado los primeros pasos, servirá para adjudicar las zonas habilitadas para la eólica marina en España y fijar qué empresas podrán desarrollar los futuros parques.

El tercer asunto pendiente tiene que ver con la central hidroeléctrica reversible prevista en el entorno del embalse de la Baells, en el Berguedà. El proyecto está condicionado a la nueva planificación eléctrica del Estado, todavía pendiente de aprobación definitiva. La Generalitat quiere saber si el documento incorporará la conexión necesaria para hacer viable esta infraestructura que aportará más capacidad de almacenamiento energético.

En paralelo, el Govern mantiene abiertas otras negociaciones con el ministerio para reclamar más capacidad y nuevos puntos de conexión a la red eléctrica en Barcelona y otras zonas de Catalunya, una demanda que considera imprescindible para poder dar salida a nuevos proyectos industriales, energéticos, de vivienda y de electrificación.

El caso de la Baells tiene relación con la antigua central térmica de Cercs, que el ayuntamiento exige desmantelar por su deterioro y la presencia de materiales contaminantes. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, trasladó por carta a Aagesen la necesidad de abordar la situación. No obstante, de momento no hay una respuesta oficial ni un calendario efectivo para el derribo de una parte de la central y la renaturalización del espacio.

Otro asunto pendiente es el del delta del Ebro. La Generalitat asumió muchas de las demandas acordadas en las reuniones de la llamada Mesa de Consenso y envió al ministerio la información sobre la oposición del territorio deltaico a las propuestas del Estado. La idea consiste en recuperar el 'plan holandés' para frenar la regresión costera y en reforzar la estrategia de recuperación de sedimentos, además de reactivar la comisión tripartita entre Gobierno central, Govern y la mesa, pero hasta la fecha, no se ha producido ningún avance destacado.