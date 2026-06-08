Casi 4 de cada 10 estudiantes se quedan sin plaza en la universidad pública catalana

Un informe de CCOO Educació alerta de que el 37% de los aspirantes a entrar en la universidad pública catalana no consigue plaza. No tanto porque sus notas sean insuficientes, sino más bien por falta de oferta. Elaborado a partir de datos oficiales de la Generalitat de Catalunya y publicado este lunes, el informe asegura que existe un “desequilibrio estructural” en los campus: mucha demanda y poca oferta.

De las 66.817 personas que solicitaron plaza en la universidad pública catalana en 2025, el sistema realizó 42.056 asignaciones y 24.761 quedaron fuera, según el informe. Para quienes no obtienen plaza pública, las alternativas pasan por acudir a una universidad privada -con el coste económico que eso supone-, ingresar en la FP superior, incorporarse al mercado laboral o esperar un año y repetir la PAU.

El informe describe la selectividad como un “mecanismo de estrés” que no resuelve el problema de fondo: la falta de plazas

De los solicitantes de plaza en el sistema público catalán el año pasado, un total de 16.262 (24%) procedían de otras comunidades autónomas, atraídos, destaca el informe, por el prestigio de los campus de Catalunya, que gozan de buenas posiciones en todos los rankings nacionales e internacionales.

El problema de Medicina

La saturación no es homogénea en todas las carreras. Es especialmente intensa en Medicina, uno de de los grados con mayor empleabilidad. Durante el curso 2025-2026, el grado en Medicina se ha consolidado como la titulación con mayor demanda dentro del sistema universitario público catalán, registrando un total de 5.652 solicitudes. La oferta de plazas, distribuidas entre la UB (Campus Clínic), la UAB, la URV, la UPF, la UdG y la UdL, resulta “totalmente insuficiente ante el elevado volumen de aspirantes”. La nota de corte, en muchos campus, sobrepasa el 12.

En el extremo contrario, los grados con plazas sobrantes se concentran en Humanidades y Ciencias sociales

El dosier añade que Psicología y Enfermería figuran también entre los estudios con un fuerte desajuste entre oferta y demanda. En el extremo contrario, los grados con plazas sobrantes se concentran en Humanidades y Ciencias sociales, titulaciones que, según el informe, han perdido atractivo frente a carreras con salidas laborales más claras y mejor remuneradas.

'Efecto código postal'

Como muchos otros informes, el estudio de CCOO sostiene que el acceso universitario no es un cuestión de mérito puro. El origen familiar pesa mucho: el 46% de los estudiantes universitarios tiene una madre con estudios superiores, muy por encima del 20% o el 25% que representa esa cifra en la población general. Además, más de siete de cada diez universitarios no compaginan los estudios con un trabajo, lo que revela que estudiar una carrera depende en gran medida de que las familias sostengan económicamente a sus hijos durante los cuatro años (o más) del grado.

El informe también destaca el ‘efecto código postal’: los alumnos de zonas empobrecidas o rurales obtienen peores notas en las PAU. Los técnicos que han elaborado el estudio dejan calro que no es por falta de capacidad, sino por “acceder a una preparación menos intensa y con menos recursos de orientación”.

Publicado un día antes de que comience la selectividad en Catalunya, el dosier cuestiona el modelo actual de la PAU. Con una tasa de aprobados del 93% (datos de 2025) y resultados muy correlacionados con las notas de bachillerato, CCOO Educació la describe como un “mecanismo de estrés” que no resuelve el problema de fondo: la falta de plazas.

Modelos europeos

La propuesta del sindicato es avanzar hacia un modelo europeo que elimine las pruebas universales y reserve los exámenes específicos únicamente para los grados con demanda muy elevada. Otras medidas más a corto plazo podrían ser, según CCOO Educació, aumentar un 57% las plazas disponibles, crear titulaciones transversales como Humanidades Digitales e incrementar la oferta en las áreas de Salud e Informática. También propone introducir bonificaciones por renta y reservar plazas en los grados de alta demanda para alumnos de entornos vulnerables. El objetivo es romper lo que el informe llama "falsa meritocracia".