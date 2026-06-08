Los arquitectos alertan del peligro de instalar piscinas portátiles en las terrazas: "Una de sesenta centímetros pesa 600 kilos por metro cuadrado"

El Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Girona alerta de los peligros que puede suponer tener una piscina desmontable o portátil en una terraza o balcón tras el incidente de este domingo en la ciudad. Dos mujeres resultaron heridas cuando la estructura de una terraza ubicada en un primer piso de la calle Campcardós, en el barrio de Santa Eugènia, cedió por el peso de una piscina que se había instalado en este espacio.

El presidente del colegio, Antoni Bramon, remarca que piscinas de estas características "no se pueden instalar" en terrazas o azoteas porque "la estructura no está pensada para ello". Apunta, además, que el accidente se produjo por dos razones. Por un lado, porque la estructura de la terraza estaba "bastante defectuosa" y, por otro lado, porque una piscina de 2x2 metros son "muchos kilos" (faltaría saber la altura para el peso concreto). "Es un edificio mal mantenido y se produjo una sobrecarga", asegura Bramon.

La entidad destaca que las terrazas son elementos comunes de uso privativo. Esto significa que cualquier modificación, como instalar una piscina, requiere el acuerdo previo de la comunidad de vecinos. "No debe hacerse hasta que alguien pase a mirarlo", señala Bramon, que añade que están "bastante encima" de este tema. El colegio también sugiere consultar con un técnico cualificado que pueda evaluar la capacidad portante del forjado y orientar sobre los trámites necesarios ante la comunidad de propietarios antes de llenar la piscina.

Un policía observa el agujero por donde terminó cayendo la piscina en la calle Camcardós de Girona. / DdG

Más revisiones

Bramon también indica que "las estructuras modernas aguantan muchísimo", pero que pasados diez años de la construcción deberían hacerse "inspecciones técnicas" anualmente o cada dos años. "Es como una revisión al médico", detalla. De hecho, comenta que han puesto "al día" una guía para el mantenimiento de los edificios para que los propietarios puedan tener en cuenta diferentes observaciones.

Por otra parte, lamenta que sea habitual que "un coche pase cada año por el taller", pero, en cambio, "con una vivienda, que vale más, no existe esa mentalidad cultural del mantenimiento". El presidente del Colegio de Arquitectura Técnica de Girona apunta que hace "muchos años" que "luchan" para que exista ese mantenimiento.

También es claro y dice que muchas comunidades de vecinos hacen este mantenimiento a partir de un "técnico de cabecera" que realiza visitas periódicas. De este modo se pueden tener registros de visitas, reparaciones u otros aspectos. Bramon dice que otro elemento "importante" son los administradores de fincas. Con todo, lamenta que "hay comunidades que no lo hacen" y es "cuando pasan estas cosas". Pone el ejemplo de las comunidades que "tienen falta de recursos".

El peso máximo

El Código Técnico de la Edificación (CTE) en España señala que para las terrazas privadas el peso por sobrecarga por un uso estándar es de unos 200 kilos por metro cuadrado. En este límite se incluye el peso de las personas, el mobiliario u otros elementos. También especifica que superarlo de forma puntual requiere el asesoramiento de un arquitecto o técnico.

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Por ejemplo, una piscina portátil de unos sesenta centímetros de altura ya llega a los 600 kilos por metro cuadrado. Aún crecería más el peso con las diferentes personas que haya dentro. Por tanto, ya superaría el peso por uso estándar que detalla el Código Técnico de la Edificación.