Abril Casals (20 años), 'influencer' católica: "Es difícil encontrar marcas que quieran trabajar contigo cuando hablas de Dios"

La visita del papa León XIV a Madrid ha contado con una curiosa zona VIP a la que han llamado "la casita", como la de Bad Bunny en sus conciertos. Aunque menos colorida, también congregaba a un buen número de 'influencers'. Su misión, en cambio, es muy distinta: lejos de los contoneos de los fans de la estrella puertorriqueña, estos fieles que vieron la misa del Pontífice en Cibeles desde un lugar privilegiado se dedican a proclamar la palabra de Dios.

Entre ellos estaba Abril Casals, una de las 'influencers' católicas más jóvenes de ese espacio VIP. Con solo 20 años, acumula más de 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram y triunfa con su pódcast '¡Ánimo bombilla!'.

En sus publicaciones, esta joven combina promociones de moda con mensajes religiosos como "quizás llevas tiempo buscando fuera lo que Dios puso dentro de ti". En otro post confiesa: "Últimamente he sentido cierta carga al hablar de Dios en redes, como si todo tuviera que estar perfectamente dicho, perfectamente vivido, perfectamente encajado. Y me he dado cuenta de que eso, en el fondo, no es lo que Dios me pide… ni lo que nos pide a ninguno".

"El Papa nos trasmitió lo cercano y humano que es", declaró Abril Casals a Roberto Bécares para EL PERIÓDICO. También le explicó que aún no se puede ganar la vida como 'influencer' católica: "Es difícil encontrar marcas que quieran trabajar contigo cuando hablas de Dios".

Pese a no ser bautizada de recién nacida, la joven comenzó a hacerse "preguntas" con 14 años y acabó bautizándose ya de adolescente. "Al principio mis padres eran reticentes, pero ahora están felices. Quieren lo mejor para mí. Incluso ellos se han acercado a la fe", añadía.

"Cómo ser novios con Dios"

En la casita VIP del Papa también estaban Belén Perales, cuyo canal de Youtube 'El rosario de las 11' supera los 600.000 seguidores, y el matrimonio formado por Quique Mira y María Lorenzo, con varios proyectos en redes como un pódcast. "Hablamos sobre noviazgo, matrimonio, cómo compartir esa experiencia con Cristo, como ser novios con Dios", explica él.

Los 'influencers' María Lorenzo, Quique Mira y Abril Casals charlan con una periodista en la zona VIP de los 'influencers' este domingo durante la misa del papa León XIV en la plaza de Cibeles de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

La organización del viaje de León XIV considera fundamental la labor de estos creadores digitales. "Todos ellos van a ayudar a amplificar el mensaje del Papa, que llegue a otra gente, no solo católicos, que todos puedan escuchar su mensaje", subraya un portavoz.

De Madrid a Barcelona

El Pontífice continúa este lunes en Madrid, donde visitará el Congreso y por la tarde protagonizará un encuentro diocesano multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu.

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil, en la plaza de Colón / Diego Radamés - Europa Press

Mañana martes el Papa viajará a Barcelona, adonde llegará poco después de mediodía. A las 13.00 horas está previsto un rezo en la Catedral y a las 20.00 horas una vigilia de oración en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Ya el miércoles, León XIV visitará el centro penitenciario Brians 1, rezará el rosario en Montserrat y celebrará una misa en la Sagrada Família a las 19.30 horas. El Pontífice dormirá en Barcelona y el jueves a primera hora volará a Gran Canaria.