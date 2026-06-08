En el patio de la empresa
Los Bombers trabajan con 10 dotaciones en un incendio de industria en Masquefa
El fuego también ha afectado a masa de vegetación cercana, aunque los efectivos han logrado confinarlo
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Los Bombers de la Generalitat trabajan desde este lunes a las 17 horas en un incendio de industria en Masquefa (Barcelona), para el que se han movilizado 10 dotaciones terrestres y un medio aéreo.
El aviso al 112 se ha producido a las 16.22 y se han quemado palés de madera en el patio de la empresa, informan los bomberos en un mensaje en 'X'.
El fuego también ha afectado a masa de vegetación cercana, aunque los efectivos han logrado confinarlo.
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