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En el patio de la empresa

Los Bombers trabajan con 10 dotaciones en un incendio de industria en Masquefa

El fuego también ha afectado a masa de vegetación cercana, aunque los efectivos han logrado confinarlo

10 dotaciones de bomberos trabajan en un incendio de industria en Masquefa

10 dotaciones de bomberos trabajan en un incendio de industria en Masquefa / Bombers

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Los Bombers de la Generalitat trabajan desde este lunes a las 17 horas en un incendio de industria en Masquefa (Barcelona), para el que se han movilizado 10 dotaciones terrestres y un medio aéreo.

El aviso al 112 se ha producido a las 16.22 y se han quemado palés de madera en el patio de la empresa, informan los bomberos en un mensaje en 'X'.

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El fuego también ha afectado a masa de vegetación cercana, aunque los efectivos han logrado confinarlo.

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