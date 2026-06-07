¿Qué es el 'six-seven', el 'trend' viral con el que el papa León XIV ha sorprendido a Madrid?

Las redes sociales se llenaron este sábado de numerosas imágenes del Papa León XIV haciendo el gesto de 'six-seven', durante su camino esta mañana en papamóvil a la Nunciatura Apostólica, tras ser recibido por los Reyes en el Palacio Real de Madrid.

Así, durante el recorrido por el centro de la capital, el Pontífice ha realizado este gesto, que ilustra una expresión usada por adolescentes y que carece de significado en sí misma.

Muchos atribuyen el inicio de este 'trend viral' a la canción Doot Doot (6 7) del rapero Skrilla. También el jugador Taylen Kinney, repetía en sus apariciones públicas "six seven" acompañado de un gesto de movimiento de las manos arriba y abajo, el mismo que ha acabado haciendo el Papa en Madrid.

El 'six - seven' se ha convertido en la respuesta de los adolescentes para todo. Aunque cabe destacar que no es ningún código secreto entre los menores y que según las respuestas de Kinney - y el gesto en sí- puede traducirse como "más o menos", la realidad es que ya se ha consolidado como una frase viral apta para cualquier contexto y que muchos niños usan también en tono de burla o para generar curiosidad entre los adultos.

Otros momentos icónicos

El trayecto también ha estado marcado por otro momento, cuando el papamóvil se ha detenido cerca de Plaza España para que el León XIV bendijera a un bebé de apenas 45 días, como han recogido numerosos usuarios en sus redes sociales.

El Papa León XIV inició cerca de las 13.40 horas de este 6 de junio su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, acompañado en aplausos, saludos y cánticos de "¡Viva el Papa!" y "Alza la mirada", himno oficial de la visita a España.

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Su segundo recorrido en papamóvil tendrá lugar tras la visita del Pontífice al centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesanas de Madrid, ubicado en el barrio de Lucero, en el distrito de Carabanchel, para su traslado hasta la Plaza de Lima, donde a las 20.30 horas tuvo lugar el primer acto multitudinario de su visita.