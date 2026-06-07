La última visita de un papa a Montserrat, hace 44 años, acabó con tragedia

La visita de León XIV el próximo miércoles tendrá lugar casi 44 años después de la última presencia papal en Montserrat. La anterior fue la de Juan Pablo II el 7 de noviembre de 1982, una fecha que se ha recordado especialmente, no solo por la presencia en sí misma del pontífice, sino también (y especialmente) por lo muy convulsa que fue aquella jornada, marcada por un tiempo infernal. Convirtió en sufrimiento lo que debía ser una celebración, y un desprendimiento de tierra mató a dos jóvenes.

Alrededor de las cuatro de la madrugada llegaban los primeros peregrinos al santuario. El agua, la niebla y el viento empezaban a incomodar a los presentes. Quien más quien menos buscaba refugio, y los que tenían pase para acceder a las plazas y a la iglesia se dirigían allí y comenzaban a vivir el calvario que llevó a mucha gente a los servicios médicos de asistencia.

El quebradero de cabeza para los organizadores y para los servicios públicos desplazados a Montserrat comenzó con la llegada de los más de 4.000 peregrinos, la mayoría muy jóvenes, que subían por el trazado del antiguo cremallera procedentes de la vigilia nocturna celebrada en Monistrol, en los patios del antiguo colegio La Salle de entonces.

Lluvia, niebla y 4.000 peregrinos

Llegaban a Montserrat mojados, ateridos de frío, cansados por las más de dos horas empleadas en la caminata, siempre cuesta arriba, rodeados por la espesa niebla y empapados por la lluvia fina que no dejaba de caer desde la tarde anterior. Algunos de estos jóvenes tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos cuando llegaron a las plazas de Montserrat.

La hora prevista para la llegada del Papa era las ocho y cuarto de la mañana, pero esta se fue retrasando. Finalmente, el papamóvil tomó la avenida que comunica la plaza de les Pageses con la plaza de la fachada. Los resistentes ven recompensada su tozudez o su fortaleza física con la presencia del pontífice; son las diez y media.

Visita de Juan Pablo II el 7 de noviembre de 1982 a Montserrat / Regió 7

Breve introducción del abad Cassià Maria Just y del cardenal arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany. La misa queda suspendida y solo se celebra la Liturgia de la Palabra. La homilía de Juan Pablo II comienza con dos frases en catalán. Habla de la suerte de tener un Montserrat. De Catalunya, dice que es una región.

Al cabo de veinte minutos, Juan Pablo II entra en la basílica acompañado por el abad y por el cardenal arzobispo. Reza en la capilla del Santísimo, obra de Josep Maria Subirachs. Reza en el presbiterio. Venera la imagen de la Virgen. Juan Pablo hace un retiro. Toma alimento y algo caliente; también el mal tiempo y los viajes le han dejado huella. Se le ve aturdido.

Visita de Juan Pablo II el 7 de noviembre de 1982 a Montserrat / Regió 7

Pasa al interior del monasterio y saluda a la comunidad, a los invitados y a la Escolanía. Se hace fotografías con todos, hay intercambio de regalos y se marcha.

Dos jóvenes mueren en la carretera de Can Maçana

Por si no fuera suficiente con las decenas de peregrinos atendidos por los servicios médicos, el día que parecía vengarse de los presentes no podía terminar peor: dos jóvenes, de diecisiete y dieciocho años, murieron aplastadas por un desprendimiento de barro y piedras en la carretera de Can Maçana mientras estaban cerca del autocar que las había llevado y debía devolverlas a casa, a Girona una y a Sant Hilari Sacalm la otra. Era la una del mediodía y habían pedido al conductor que abriera una de las puertas del maletero para coger ropa seca. El talud del kilómetro 6,5 de la carretera de Can Maçana desprendió toneladas de tierra y piedras y causó heridas mortales a las dos jóvenes.

Noticias relacionadas

Trasladadas urgentemente a Manresa, a consecuencia de las múltiples heridas sufridas morirían durante el trayecto. El Papa envió un telegrama de condolencia a las familias a través de la nunciatura. El abad Cassià concelebró uno de los dos funerales. No podía terminar de forma más trágica un día que se había preparado con toda la ilusión del mundo.