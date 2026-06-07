Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones Real MadridMejor nota selectividadViviendaCosecha opioGaudíBarcelonaUE CornellàVisita Papa Montserrat
instagramlinkedin

Loterías

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 7 de junio de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 7 de junio de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 7 de junio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 7 de junio de 2026 es: 10, 19, 29, 37, 54, siendo el número clave el 7.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
  2. La presencia de nitratos alcanza el agua del grifo en 118 municipios catalanes
  3. Llegar a la selectividad tras el curso de las huelgas: 'Entiendo la protesta, pero competimos por la nota con alumnos que no han hecho ni un paro
  4. La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid
  5. Una pareja de enfermeros que estaban de vacaciones salvan la vida de un bebé en pleno vuelo: todo el equipo médico era inadecuado
  6. Muere un motorista de 49 años en una colisión con un turismo en la N-IIa en Martorell, en el Baix Llobregat
  7. La avería de un tren corta la línea de alta velocidad entre Girona y Barcelona
  8. Desmantelado uno de los mayores centros logísticos de hachís de Catalunya con más de nueve toneladas almacenadas

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 7 de junio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 7 de junio de 2026

Muere un hombre en un tiroteo en la Zona Franca de Barcelona

Muere un hombre en un tiroteo en la Zona Franca de Barcelona

Qué fue de Berta García, la alumna que sacó la mejor nota en la selectividad catalana en 2025: "La clave es estudiar, estudiar y estudiar"

Qué fue de Berta García, la alumna que sacó la mejor nota en la selectividad catalana en 2025: "La clave es estudiar, estudiar y estudiar"

León XIV desborda Madrid e insta a los fieles y los referentes sociales a implicarse más con los débiles

León XIV desborda Madrid e insta a los fieles y los referentes sociales a implicarse más con los débiles

El Papa teje redes con el mundo de la cultura, la sociedad civil y el deporte: "Es menester un diálogo social, encuentro, escucha y respeto"

El Papa teje redes con el mundo de la cultura, la sociedad civil y el deporte: "Es menester un diálogo social, encuentro, escucha y respeto"

Una mujer de 67 años muere ahogada en la playa de La Pineda, en Vila-seca

Una mujer de 67 años muere ahogada en la playa de La Pineda, en Vila-seca

Carolina Marín ante el papa: "El deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz"

Carolina Marín ante el papa: "El deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz"