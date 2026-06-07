Seguridad vial
Sorprenden a una persona conduciendo su vehículo para acudir al examen de recuperación del permiso
La conducción sin permiso vigente, tras su pérdida por puntos, constituye un delito que pone en riesgo la seguridad vial de todos los usuarios
En el marco de las acciones preventivas que, en colaboración con los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico, se han llevado a cabo con el fin de erradicar la obtención de los distintos permisos de conducción de forma fraudulenta, los Guardias Civiles pertenecientes a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba, han reconocido a uno de los aspirantes que realizaba la prueba teórica de conocimientos para la recuperación de la vigencia del permiso de conducción, como la persona que había llegado a las inmediaciones de dicho lugar, conduciendo un vehículo que circulaba delante del vehículo policial utilizado por estos.
Según ha informado el Instituto Armado en una nota, el hecho de conducir un vehículo a motor, careciendo de permiso de conducción, al haber perdido la vigencia por la pérdida total de los puntos asignados reglamentariamente, constituye un delito recogido en el artículo 384º del Código Penal, castigado con penas de prisión, de tres a seis meses, multa, de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad, de treinta y uno a noventa dias.
Asimismo, la Guardia Civil ha señalado que la utilización de medios ilegales para superar las pruebas de conocimientos para la obtención del permiso de conducción o para la recuperación de punto, supone un serio peligro para la seguridad vial, al no acreditarse adecuadamente que se posee la cualificación suficiente para conducir, lo que implica agravar un perjuicio para el conjunto de los usuarios.
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