Los cinco pacientes catalanes afectados por hantavirus regresan a Catalunya para seguir la cuarentena en casa

Los cinco pacientes catalanes afectados por hantavirus que permanecían en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid han recibido el alta hospitalaria, tras volver a dar negativo en la prueba del virus, y ya han vuelto a casa. Allí deberán continuar el confinamiento durante dos semanas más, tal como marca el protocolo, hasta completar los 42 días de aislamiento. Según ha explicado 3CAT y ACN este domingo, los catalanes han vuelto por carretera y han llegado esta madrugada.

Se trata de un grupo de personas que contrajeron el virus en el crucero Hondius, donde se registró un brote hace aproximadamente un mes. Fue el 10 de mayo cuando la embarcación, donde se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, fueron evacuados en Tenerife. Tras ello fueron trasladados a Madrid para su seguimiento. Los cinco catalanes han recibido el alta hospitalaria y hay otros siete que esperan salir del hospital este domingo. Solo uno deberá permanecer más días.

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El secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ya había explicado hace unas semanas que la fecha prevista para su regreso a casa era el 7 de junio, siempre que todo evolucionara según lo previsto y no hubiera contratiempos que impidieran el aislamiento domiciliario. Aun así, los pacientes seguirán monitorizados. Una vez en sus residencias, en Catalunya, se les realizará seguimiento epidemiológico a través de Salut Pública y del Sistema de Emergencias Médicas.