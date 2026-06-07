La línea R2 Sud de Rodalies recupera su servicio habitual en el Garraf tras las obras

La línea R2 Sud de Rodalies de Catalunya recuperará progresivamente a partir de este lunes 8 de junio el servicio ferroviario habitual en el Garraf una vez acabadas las obras de mejora de la infraestructura ejecutadas por Adif en los túneles situados entre las estaciones de Sitges y Garraf. La reanudación del servicio se produce una semana antes de lo previsto inicialmente, ya que el calendario contemplaba la recuperación completa de las frecuencias y circulaciones para el próximo 15 de junio. Tras la realización de las pruebas de circulación necesarias para verificar el estado de la infraestructura, los trenes de la línea R2 Sud volverán a circular en doble vía entre Garraf y Sitges.

De esta manera, se restablecen las frecuencias habituales de la línea R2 Sud, que conecta Sant Vicenç de Calders con Barcelona, así como la circulación normal de los servicios regionales R14, R15, R16 y R17 y finalizará el plan alternativo de transporte por carretera habilitado durante las obras, aunque todavía continuará operativo durante toda la jornada del lunes.

Por otra parte, este lunes también se recuperará el servicio ferroviario entre Móra la Nova y Riba-roja d’Ebre, correspondiente a la línea R15. Este tramo continuaba prestándose mediante transporte alternativo por carretera debido a las limitaciones temporales de velocidad establecidas tras los daños ocasionados por el temporal Harry el pasado mes de enero. La reanudación del servicio ha sido posible después de eliminar las restricciones de velocidad más significativas, aunque las obras de infraestructura continuarán para recuperar los tiempos de viaje originales. Mientras duren estos trabajos, la línea operará con horarios adaptados a las limitaciones todavía vigentes.

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Asimismo, los trenes de la R15 con origen o destino Zaragoza requerirán un transbordo en la estación de Móra la Nova. A pesar de la recuperación de la circulación ferroviaria, los servicios de autobús alternativos para los regionales del sur también se mantendrán durante toda la jornada del lunes como medida de apoyo a los viajeros.