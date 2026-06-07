Sucesos
Un incendio forestal en Lepe obliga a desalojar a 115 menores y 15 adultos de un camping
Un total de 16 medios terrestres y 6 aéreos trabajan para contener el fuego declarado en Lepe, Huelva, desde las 14:30 horas
Claudio Guarino
Efectivos del Plan Infoca combaten por tierra y aire un incendio forestal declarado en una zona próxima a Camping Waingunga Waingunga, dentro del término municipal de Lepe, en la provincia de Huelva, donde se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia para intentar frenar el avance de las llamas. Por su parte el Consorcio Provincial de Bomberos ha activado los parques de Ayamonte y Punta Umbría con motivo del incendio. Los efectivos han intervenido junto a Policía Local, Protección Civil y otros cuerpos de emergencia en la evacuación preventiva de 115 niños y 15 adultos. En estos momentos permanecen en la zona ocho bomberos, con el apoyo de cinco camiones, trabajando tanto en la protección del entorno afectado como en las labores de extinción del fuego.
Incendio forestal en Lepe
Según ha informado el Plan Infoca, el incendio se ha originado a las 14:30 horas e inicialmente se han enviado al lugar dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, a los que posteriormente se han sumado dos aviones anfibios.
Por tierra, los dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones que se han movilizado en un primer momento se han visto reforzados con otros cuatro grupos de bomberos, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y seis autobombas.
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