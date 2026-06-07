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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Nuevas movilizaciones en Barcelona y última hora del preacuerdo rechazado por los docentes
Los profesores tumban el preacuerdo con Educació y abren una crisis educativa, política y sindical
El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los docentes vuelven a manifestarse este viernes en toda Catalunya tras imponerse el 'no' en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical, con un 65% de votos en contra, sobre el preacuerdo alcanzado el pasado viernes, en el último día de huelga previsto en el actual ciclo de movilizaciones.
La consulta, con una participación del 61 %, tras recibir 60.686 votos de docentes de Catalunya -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, contrasta con el 'sí' ganador en otra paralela impulsada por Professors de Secundària (63 % a favor), que sí que acata el nuevo pacto y se desvincula de las protestas.
Tras conocer el veredicto del colectivo docente, Ustec vuelve a promover las huelgas junto con CGT e Intersindical, y ya han convocado un nuevo paro este 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Sàmper asegura que el Govern está "trabajando" para llegar a una acuerdo con los sindicatos
"Me consta que, cuando hay una negociación y no se rompen los puentes, todavía existen vías para llegar a una solución", ha declarado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en una entrevista en RAC1. Sàmper ha pedido al sector educativo que tenga en cuenta el “equilibrio” de prestaciones que ofrece el acuerdo, rechazado por los docentes la semana pasada en una consulta pública.
Los docentes preparan una manifestación para el 14 de junio en Barcelona
La USTEC, la CGT, la CNT, COS y la Intersindical preparan una gran manifestación en Barcelona el próximo domingo 14 de junio para "exigir al PSC un cambio en la educación pública”. Así lo ha confirmado la secretaria general de CGT Enseñanza, Laura Gené, que ha señalado que el objetivo es “exigir al PSC” un cambio en la educación pública y lograr también el apoyo de “las familias y la sociedad”.
Las protestas de la huelga de profesores del martes empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
Las acciones de protesta de la huelga docente convocada para este martes, 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona empezarán a partir de las 9 de la mañana para facilitar que los más de 45.800 alumnos que empiezan la selectividad ese mismo día puedan llegar a su tribunal. Así lo han acordado este sábado los sindicatos Ustec, CGT, La Intersindical, COS y la CNT durante una reunión del comité de huelga en el que también han decidido convocar una "gran manifestación" para pedir "un cambio estructural en la educación pública catalana" el próximo domingo, 14 de junio, en Barcelona, a la que invitan a las familias "y a toda la sociedad".
Niubó: "Es el momento del realismo"
"Ahora es el momento del realismo. Debemos hacer una reflexión profunda como comunidad educativa. Quiero enviar un mensaje claro a las familias: defenderemos el derecho a una educación de calidad por encima de todo". Así lo ha manifestado la consellera Niubó en un mensaje en las redes sociales.
Condiciones del Aspepc
El sindicato Professors de Secundària (Aspepc) ha asegurado que su firma definitiva del preacuerdo educativo está “condicionada” a su entrada en la comisión de seguimiento y a que la Generalitat acelere la devolución de la deuda de los sexenios. Así lo ha anunciado el secretario general del sindicato, Ignasi Fernández, después de reunirse con la consellera Esther Niubó, que también se ha reunido con representantes de CCOO y UGT.
La Guàrdia Urbana cifra en 15.200 los asistentes
La Guàrdia Urbana cifra en 15.200 los asistentes. Lo sindicatos, sin embargo, afirman que la manifstación ha sido seguida por 90.000 personas.
Abucheos a la portavoz de Ustec
Al finalizar la manifestación, la representante de Ustec, Iolanda Segura, no ha podido hablar porque los docentes han comenzado a abuchearla. La cúpula del sindicato aceptó el preacuerdo con Educació que, días más tarde, rechazaron los profesores en una votación. Sin embargo, ha sido aplaudida cuando ha dicho que no negociaran más en el marco del acuerdo de marzo.
CGT: "Hay que invertir un 6% del PIB en educación"
“Tenemos un debate de presupuestos en marcha y tenemos una ley que dice que tenemos que invertir un 6% del PIB en educación”, ha explicado Laura Gené, de CGT, al final de la manifestación.
Crónica resumen de la jornada
La crisis educativa sube un peldaño. "Llegaremos donde haga falta", ha anunciado Laura Gené, de la CGT, este viernes, cuando los profesores han vuelto a protagonizar una huelga general educativa tras la victoria del 'no' en la votación del preacuerdo con Educació. Los sindicatos han comunicado que volverán a organizar otra convocatoria el martes, 10 de junio, coincidiendo con la visita del Papa y el primer día de la selectividad catalana. Ustec ha hecho un llamamiento para "bloquear" Catalunya. Puedes leer la crónica de la mañana en este enlace.
Datos de participación
La participación de los maestros, según ha informado Educació, ha llegado al 27,9%. Mientras, los sindicatos aseguran que ha sido del 80% y que unos 90.000 profesionales han acudido a la manifestación.
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