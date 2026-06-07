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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Nuevas movilizaciones en Barcelona y última hora del preacuerdo rechazado por los docentes

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Los profesores en huelga cortan la Ronda Litoral de Barcelona durante su jornada de protesta

Los profesores en huelga cortan la Ronda Litoral de Barcelona durante su jornada de protesta

Los profesores en huelga cortan la Ronda Litoral de Barcelona durante su jornada de protesta / BERNAT VILARÓ / ACN / DAVID JIMÉNEZ / MANU MITRU

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Helena López

Helena López

Barcelona
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Los docentes vuelven a manifestarse este viernes en toda Catalunya tras imponerse el 'no' en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical, con un 65% de votos en contra, sobre el preacuerdo alcanzado el pasado viernes, en el último día de huelga previsto en el actual ciclo de movilizaciones.

La consulta, con una participación del 61 %, tras recibir 60.686 votos de docentes de Catalunya -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, contrasta con el 'sí' ganador en otra paralela impulsada por Professors de Secundària (63 % a favor), que sí que acata el nuevo pacto y se desvincula de las protestas.

Tras conocer el veredicto del colectivo docente, Ustec vuelve a promover las huelgas junto con CGT e Intersindical, y ya han convocado un nuevo paro este 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona.

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