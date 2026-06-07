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Gira de León XIV

La visita del Papa a España, en directo | La plaza de Cibeles, preparada para acoger hoy a un millón de personas en la misa del Pontífice

Robert Prevost prosigue este domingo su visita a España, que continuará en Barcelona y Canarias

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A. Romero / J. Quintana

Madrid
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El papa León XIV ya se encuentra en España. El Sumo Pontífice ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con quince minutos de adelanto. Después ha sido recibido con honores en el patio de armas del Palacio Real. Desde allí, en compañía de la familia real, ha pronunciado su primer discurso del fin de semana.

León XIV afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

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