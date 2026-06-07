Al menos diez muertos tras un naufragio en el Mediterráneo

Al menos diez migrantes han muerto tras un naufragio ocurrido en aguas del Mediterráneo, concretamente cerca de Malta, según ha informado la Guardia Costera italiana, que ha confirmado además el rescate de otras 48 personas.

"La Guardia Costera italiana desvió de inmediato una patrullera de búsqueda y rescate a la zona y hasta el momento ha recuperado diez cuerpos", ha informado la institución italiana en un comunicado.

En la embarcación viajaban unas 60 personas de las cuales 48 han sido recuperadas con vida y se encuentran a bordo de un pesquero que se encontraba en las inmediaciones. "La búsqueda en la zona continúa, coordinada por las autoridades maltesas", ha indicado la Guardia Costera.

Los guardacostas italianos han intervenido tras una petición de las autoridades maltesas, puesto que el lugar del incidente estaba en la zona de búsqueda y rescate responsabilidad de Malta, a unas 45 millas náuticas al este/sureste de Malta.

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La embarcación zarpó de la costa libia y fue seguida inicialmente por las autoridades competentes de búsqueda y rescate y posteriormente por las autoridades maltesas.