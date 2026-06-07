Qué fue de Berta García, la alumna que sacó la mejor nota en la selectividad catalana: "Lo peor de la universidad es Rodalies y los malos profesores"

Alumna del instituto público de Vilanova del Vallès, Berta García logró un 9,9 en la PAU de 2025, la mejor nota el año pasado en Catalunya. Con los resultados de Bachillerato y la parte voluntaria de la selectividad, que permite sumar hasta cuatro puntos más, alcanzó una nota de admisión de 13,96, a solo cuatro centésimas de la máxima posible: 14. Berta no se da demasiada importancia. A la hora de explicar la clave de su éxito académico, no habla de un cerebro privilegiado, sino de algo bastante más sencillo: "Estudiar, estudiar y estudiar". Eso es, precisamente, lo que sigue haciendo en la universidad. Pletórica con su vida académica, encuentra dos pegas al campus: "Rodalies y los pocos profesores que no saben explicar bien su asignatura".

El año pasado, Berta compartió el 9,9 con otras dos chicas de la demarcación de Barcelona, ambas estudiantes de colegios vinculados al Opus: Catalina Goytisolo, del centro Canigó de Barcelona, y Raquel Giménez, de La Vall de Bellaterra. Con su impresionante nota de admisión, Berta entró en septiembre en el grado que quería: Ingeniería Biomédica en la Universitat de Barcelona (UB), una carrera que combina contenidos de Medicina y de Ingeniería y cuya nota de corte fue de 12,47. “Es una carrera que goza de muchas salidas laborales. Puedes trabajar en una empresa privada, en un laboratorio, en un hospital… Yo todavía no tengo claro qué haré”, explica la universitaria, que reclama más orientación tanto en los institutos como en los campus.

Berta goza de una beca del Ministerio de Educación y FP. “Espero que me la sigan dando durante todo el grado”, dice con una sonrisa. En plena época de exámenes (el último lo tiene el 19 de junio), hace un hueco en su apretada agenda para hablar con este diario. Quiere animar a todos los chicos y chicas que están estos días inmersos en la selectividad o a punto de hacerla, como ocurre en Catalunya, donde la PAU se celebrará los próximos días 9, 10 y 11 de junio. “Me gustaría trasmitirles calma. En la ‘sele’ solo entra lo que has estudiado en Bachillerato, así que, si lo has llevado bien, no hay de qué preocuparse. Es solo un trámite. Además, casi el 95% de chicos y chicas la aprueba. Cuando terminen, estoy convencida de que disfrutarán de un gran verano”, destaca.

Un gran verano

En su caso, el verano después de la PAU fue espectacular. Se fue de viaje con un grupo de amigas a Corfú (Grecia) y pasó el resto de las vacaciones con su familia. Berta tiene un hermano de 16 años que estudia 4º de ESO y que también saca notas brillantes. No tanto como ella porque él dedica mucho tiempo al deporte. Ella también es deportista. De pequeña hizo a natación y después se apuntó a un gimnasio para conciliar mejor con los horarios del instituto, su absoluta prioridad.

Cursó Bachillerato científico y elaboró un Treball de Recerca de Ingeniería Química sobre cómo extraer fósforo de las aguas residuales. "Lo hice a través del Programa Argó de la UAB, que me permitió ir a sus laboratorios y trabajar con tutores que eran ya investigadores universitarios, fue una muy buena experiencia", recuerda.

"Rodalies es un jaleo. Tengo compañeros que viven a 30 kilómetros de Barcelona y tardan dos horas en llegar a la universidad"

Profesores que no saben explicar

Berta explica que el grado que está estudiando este año es difícil. “Muy difícil”, añade con una sonrisa. Muchos compañeros necesitan pagar una academia privada para alguna asignatura que se les atraganta. Ella, de momento, no lo necesita. Pero reconoce que algunos profesores, muy pocos, no son lo que se esperaba. Y aquí entra en escena el problema del que tanto se habla en los campus catalanes en las últimas semanas: el absentismo.

"Tenemos profesores -no son mayoría- que saben muchísimo de la asignatura que imparten, pero no saben enseñarla bien. Algunos compañeros se han apuntado a academias, que ya son un verdadero negocio"

"No son mayoría, pero hay profesores que saben muchísimo de la asignatura que imparten, pero no la saben explicar, no la enseñan bien, no la transmiten. Con este panorama, algunos compañeros se han apuntado a academias, que se han convertido en un verdadero negocio. Y otros, como yo, buscamos en internet apuntes de esa asignatura de otras universidades y de otros docentes. Me los leo y los releo hasta entenderlo todo. Es un rollo, porque llegas a casa y parece que tienes que empezar de cero”, critica.

El "jaleo" de Rodalies

En un aula de solo 50 estudiantes (las pocas plazas es uno de los motivos que explica las elevadas notas de corte), Berta ha hecho grandes amigos en la facultad y sigue mantiendo su cuadrilla del instituto de Vilanova, donde vive su madre. Ella reside ahora en Barcelona, con su padre, y considera una suerte inmensa estar cerca del campus. “Me ahorro el alquiler y también el jaleo de Rodalies. Tengo compañeros que viven a 30 kilómetros de Barcelona y tardan dos horas en llegar a la universidad”, se lamenta.