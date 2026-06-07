Bancos y aseguradoras aceleran la inversión en naturaleza para minimizar riesgos financieros

Una viñeta difundida esta semana durante la Green Week celebrada en Bruselas resume bien el cambio de bancos y grandes empresas. En ella aparece un potencial inversor pensando dónde colocar su dinero. "¿En oro, en criptomonedas, en vivienda?", se pregunta. Desde un árbol, un pájaro le lanza una propuesta distinta: "¿Y si lo inviertes en los ecosistemas?". "No se trata de una inversión con beneficio inmediato, pero el retorno a largo plazo es sostenido y alcanza un 800%", trata de convencerle. A lo que el inversor responde: "Coge mi dinero".

La escena refleja la idea de que la conservación de la naturaleza ya no se ve solo como una cuestión ambiental, sino que empieza a incorporarse al lenguaje financiero. Bancos, aseguradoras e instituciones públicas, de hecho, ya tratan la pérdida de biodiversidad como un riesgo económico, igual que ya ocurre con el cambio climático. La Green Week de este año ha girado precisamente en torno a esta cuestión: cómo movilizar dinero para proteger el medio ambiente y a la vez reducir riesgos para la economía.

"En las compañías de seguros existe preocupación por los riesgos crecientes de desastres climáticos" Nicolas Jeanmart, responsable de personal y seguros de Insurance Europe

"La gente no llega a ser consciente de los riesgos que conlleva el increíble déficit de inversión en medio ambiente", asegura Stine Lehman, una de las jefas de inversiones del Danske Bank, en conversación con EL PERIÓDICO. Su diagnóstico es claro: "No actuar saldrá mucho más caro".

"La restauración de los ecosistemas fluviales reduce el riesgo de inundación" Stine Lehman — Danske Bank

"En las compañías de seguros existe preocupación por los riesgos crecientes de desastres climáticos", expone Nicolas Jeanmart, responsable de personal y seguros de Insurance Europe. "La restauración de los ecosistemas reduce riesgos, como por ejemplo el peligro de inundación", defiende.

Nuevo modelo

Por esta razón, el sector está empezando a moverse: "Ante esta situación, estamos optando por desarrollar métodos de financiación que sirvan para mejorar la naturaleza y minimizar riesgos". El Banco Europeo de Inversiones va en la misma dirección y ha creado un departamento específico de biodiversidad.

"Como banca pública que somos, tratamos de responder a esta necesidad, pero es necesaria mucha más implicación por parte del empresariado", considera Nathalie Lhayani, de la oficina de sostenibilidad de Caisse des Dépôts, una institución financiera pública. "Muchas de las inversiones, por ejemplo, deben ir enfocadas al sector del agua, porque nuestra sociedad depende mucho de ello", opina.

la comisaria de medio ambiente, Jessika Roswall, durante la Green Week celebrada en Bruselas. / JULIE DE BELLAING

"Tal vez la clave para movilizar fondos pasa por cambiar la narrativa", sugiere Antje Biber, un inversor particular. "Si me dicen que debemos salvar el mundo y hacer algo para garantizar las pensiones, ¿verdad que se entiende bien y me pondré manos a la obra preguntando qué puedo hacer para contribuir a ello?", plantea. "Esto es algo que se entiende bien; con las inversiones en la naturaleza necesitamos un lenguaje claro y comprensible, similar a este", prosigue.

La dificultad, admite, como ya advertía la viñeta, es que el capital natural no funciona con la lógica del beneficio inmediato. "No se trata de una inversión con retorno rápido, pero sí es estable a medio y largo plazo, y con visión de retorno", sostiene. "Es urgente educar a los inversores y no verlo como un gasto sino como una inversión que además reducirá riesgos graves", concluye.

Agricultura y biodiversidad

Aun así, fuentes de la Comisión consultadas por EL PERIÓDICO afirman que tampoco se puede caer en "sobreestimar" lo que llega en forma de inversión privada. "Una parte de las inversiones tienen que llegar en forma de potenciar actividades tradicionales que ya existen, como son algunas buenas prácticas de ciertos pescadores y agricultores", añaden.

"Muchas de las inversiones deben ir enfocadas al sector del agua, porque nuestra sociedad depende mucho de ello" Nathalie Lhayani, de la oficina de sostenibilidad de Caisse des Dépôts

En realidad, una de las claves para restaurar la naturaleza consiste en recuperar el equilibrio entre el sector primario y el medio ambiente, a menudo enfrentados. "Muchos agricultores están interesados en los proyectos de conservación y no ven con malos ojos instalar humedales o potenciar los polinizadores cerca de sus campos, pero se les debe garantizar que la inversión les retornará", explican fuentes comunitarias.

La Comisión de Medio Ambiente, de hecho, ha puesto el foco en proyectos de agricultura regenerativa o respetuosa con el medio ambiente, que demuestran ser rentables y que empiezan a abrirse camino.