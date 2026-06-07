Llegar a la selectividad tras el curso de las huelgas: "Entiendo la protesta, pero competimos por la nota con alumnos que no han hecho ni un paro"

Los alumnos de segundo de Bachillerato de Catalunya están dando el último empujón antes de afrontar los próximos 9, 10 y 11 de junio las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). A los nervios y a los codos de última hora, este año se suma un molesto 'invitado': el impacto que las huelgas educativas han tenido a lo largo del curso y especialmente en el siempre sensible tramo final en el caso de los alumnos de institutos públicos. "Algunos temarios los hemos finalizado una vez acabado el curso y no siempre hemos podido repasar con los profesores", afirma Keila Quiroz, una de las decenas de estudiantes que estos días han estado repasando en la biblioteca Josep Janés de L'Hospitalet de Llobregat.

La tensión es palpable, y más cuando, dicen, compiten en las notas de corte con los alumnos de los centros concertados o privados, que han tenido un curso sin incidencias. "Yo entiendo las protestas de los profesores, porque la situación en la escuela debe mejorar ya, pero segundo de Bachillerato es muy estresante y las huelgas han añadido tensión: no solo te preparas peor, sino que tienes el plus de disputarte el acceso al grado con alumnos que han tenido un curso normal", afirma Lucas, que quiere ser ingeniero.

Profesores disponibles

Conscientes de la situación, en muchos centros públicos los docentes se han mostrado dispuestos a ayudar: han facilitado el acceso a contenidos y se han prestado a solucionar dudas fuera del horario escolar. Alba Gómez, que se está preparando para acceder al grado de Psicología, asegura que los profesores han colgado materiales en el Classroom (plataforma digital de seguimiento del curso) e incluso les han dado "sus números de teléfono". "Por las tardes o en las horas de recreo han estado disponibles para nosotros", añade Alba.

En la biblioteca Josep Janés –la mayoría de las de Barcelona están cerradas también por huelga–, los alumnos dan cuenta de cómo ha sido este ajetreado fin de curso. "Algunos profesores han venido, pero otros no –afirma otra estudiante, Núria Sejas–. Eso ha dificultado un poco la preparación para la selectividad, porque no hemos podido repasar materias importantes como Matemáticas".

Final de curso a contra reloj

También ha habido retrasos, explican, a la hora de impartir las materias. "Hay asignaturas que hemos terminado estos últimos días, así que hemos tenido menos margen para asimilar los contenidos", explica Keila Quiroz. Lo que sí les han garantizado los profesores, cuentan, es que los días de las PAU les acompañarán y estarán con ellos en el lugar de las pruebas.

Keila Quiroz. / Marc Asensio Clupes / EPC

"Hay asignaturas que las hemos terminado estos últimos días, por lo que hemos tenido menos margen para asimilar los contenidos" Keila Quiroz

Alba Gómez. / Marc Asensio Clupes / EPC

"Los profesores nos han facilitado sus números de teléfono, incluso nos han atendido por la tarde o en las horas del patio" Alba Gómez

IA para repasar

Más allá del impacto de las protestas, lo que une tanto a los chavales de institutos públicos como de centros privados o concertados es que siempre acaban resolviendo sus dudas con ayuda de la inteligencia artificial. "Si no entiendo alguna cosa o algún concepto no está demasiado desarrollado, le pido a la IA que me lo explique con más profundidad", explica Ainhoa Valverde. Entre las herramientas más utilizadas destacan Claude o ChatGPT y los alumnos las utilizan sobre todo para entender mejor el procedimiento que deben seguir para resolver ejercicios prácticos.

También comentan que la IA les resulta útil para generar modelos de examen y poder practicar. "Muchas veces le paso el temario a la IA y me genera preguntas como si fuera un modelo de examen, y eso me ayuda a repasar", explica Jana Iturriaga. Sin embargo, son pocos los alumnos que admiten utilizarla para resumir temarios largos. "No la uso para hacer resúmenes porque me gusta estudiar directamente todo el contenido del temario, solo recurro a ella cuando hay algo que no acabo de entender", afirma Carlos Lucas Peredo.

Junto a la inteligencia artificial, también hay alumnos que utilizan las redes sociales para estudiar. "Para la asignatura de Castellano hay una 'tiktoker' que hace contenido que va bastante bien para repasar y también hay profesores que hacen directos en los que explican los exámenes de las asignaturas", explica Núria Sejas.

La lucha contra la presión

¿Y cómo llevan la presión? "Yo intentaré relajarme y no estudiar en exceso los días previos, porque lo que no has hecho durante el curso no puedes hacerlo ahora en tres días", afirma Alba Gómez, quien tiene "confianza" y a estas alturas cree que ya lo tiene todo "más o menos controlado". También se entrena en templar el estrés Jana Iturriaga: "Al fin y al cabo, es un examen más y debemos verlo de esa manera, porque si no, los nervios pueden jugarnos una mala pasada", añade Jana Iturriaga.

Más o menos tranquilos también están Ariadna Santiago y Carlos Lucas Peredo, que se presentan por segundo año consecutivo a la Selectividad. "Me acuerdo un poco de lo que hice el año pasado –explica Carlos Lucas–. Este año fui a mi centro y les pedí los apuntes porque el contenido había cambiado, así que no he tenido muchas dificultades".