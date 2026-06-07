Medio ambiente
Unas 3.000 personas se manifiestan en Sabadell (Barcelona) "en defensa del río Ripoll"
Los convocantes alertan de que el nuevo plan municipal puede deteriorar la calidad ambiental del entorno y limitar sus usos sociales, deportivos y agrícolas
Unas tres mil personas, según cálculos de la policía municipal citados por varios medios locales, han secundado este domingo en Sabadell (Barcelona) una manifestación convocada "en defensa del río Ripoll" y en contra de la modificación de un plan urbanístico.
Según los convocantes, el río Ripoll "se ve amenazado por la modificación del Plan General Municipal de Ordenación de Sabadell" y corre el riesgo de perder "calidad medioambiental" y de no dejar que en este lugar "convivan el ocio, el deporte, las actividades agrícolas y culturales en un entorno natural excepcional".
La alcaldesa de la ciudad, Marta Farrés, rebatió hace unos días a los miembros de esta plataforma al sostener que con el nuevo proyecto "no se toca ni un metro de naturaleza" y señalar que, quien diga lo contrario, "está mintiendo porque estamos a un año de las elecciones".
El gobierno municipal de Sabadell se propone recuperar actividad económica -principalmente del ámbito tecnológico- en las inmediaciones del río, donde se cuentan diversas naves industriales en desuso.
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