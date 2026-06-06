Los rostros que recibirá el Papa León XIV en el centro de Cáritas en Madrid: diez historias de lucha y esperanza

El timbre suena constantemente en el CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesana de Madrid. Y siempre hay alguien que abre. Detrás de esa puerta, en Lucero, llegan cada semana personas que "han pasado por mucho", están en "situación de calle" y que hasta hace poco algunos de ellos tenían una vida normal.

Esta será la primera visita no protocolaria que tendrá el Papa León XIV en Madrid. Hoy, a las 18:00 horas, entrará por la puerta del centro que da a la calle de la Alhambra -la puerta de salida de emergencia del centro de noche- y dentro de este enclave de Cáritas conocerá algunas de las historias de las 92 personas que acoge el centro, como la de Elmer: "Es un sueño para mí, ojalá pueda darle un abrazo", confiesa a este periódico.

Diez historias de la vida en el CEDIA

Pisará, como dice el responsable del centro, Juan José Gómez-Escalonillas "terreno sagrado". Detrás de las cifras del CEDIA 24 Horas hay nombres, historias vitales y circunstancias que podrían haberle ocurrido casi a cualquiera. Jóvenes que llegaron a España en patera buscando un futuro mejor, trabajadores que perdieron su empleo a causa de una lesión o una enfermedad, mujeres que huyeron de entornos complicados o personas que acabaron en la calle después de quedarse sin ingresos ni apoyo familiar.

Centro CEDIA 24H, de Caritas, uno de los lugares que visitará el Papa león XIV en su próxima visita a España. En la imagen, Carlos, un residente, hace su cama. / José Luis Roca

Desde dentro del mismo centro, La CRónica de Latina presenta diez testimonios de actuales usuarios que reflejan la diversidad de perfiles que atiende el recurso. "Un apoyo fundamental" que alcanzó las 2.500 personas en 2025 y a las que les une un factor: la búsqueda de una nueva oportunidad para empezar de cero. Como lo describe el responsable del centro, Juan José Gómez-Escalonilla, "no somos un centro de entretenimiento, sino de entrenamiento". Una red íntegra de apoyo y acompañamiento donde sus visitantes encuentran el primer paso del camino para reconstruir sus vidas.

Moru y Mouslala, dos jóvenes africanos que cruzaron el Atlántico en patera para encontrar un futuro mejor

Con apenas 23 y 21 años, Moru y Mouslala representan una de las realidades más duras. Llegaron solos a España desde Senegal y Mauritania tras atravesar el Atlántico en patera siendo unos adolescentes. Mouslala recuerda que el viaje hasta El Hierro duró cuatro días. "La gente viene así, en patera. Nosotros tardamos cuatro días, pero algunos siete o más", explica.

Mouslala dentro del patio del centro Cedia 24 Horas de Lucero / María Saiz

Tras pasar por distintos recursos de acogida, ambos acabaron en Madrid intentando regular su situación y construir un futuro mejor. Mouslala estudia castellano y realiza un curso de carpintería. "Con mi trabajadora social me ayudan mucho con todos los trámites. Cuando necesito hablar con ella puedo entrar a cualquier hora", cuenta. Por su parte, Moru trabajaba como pescador en Senegal, resume así el motivo que le llevó a marcharse: "Allí casi no hay trabajo, la situación es muy complicada".

Ambos coinciden en que el camino ha sido difícil, pero aseguran que ahora están "mucho mejor" que cuando llegaron.

Elmer y Lumière, dos ejemplos de que la salud es capaz de cambiarte todos los planes

Elmer tiene 60 años y llegó desde Perú hace cuatro años. Cocinero de profesión, durante un tiempo logró salir adelante en el mundo de la construcción, pero una hernia cambió su situación. Perdió el empleo, dejó de tener ingresos y acabó sin vivienda.

Lleva unos 40 días en el centro mientras se recupera de una larga cadena de intervenciones médicas. Ya ha pasado por cuatro operaciones y aún le quedan varias más. Pese a ello, mantiene el optimismo intacto: "Sé que Cáritas no me va a soltar de la mano. Me siento fuerte, soy positivo y estoy convencido de que, en cuanto mejore mi salud, me pondré a trabajar de nuevo". La visita del Papa le emociona especialmente. "Me siento halagado y bendecido. Me gustaría poder abrazarlo".

Elmer, peruano de 60 años, será uno de los usuarios del CEDIA que recibirá al Papa León XIV / María Saiz

La historia de Lumière, camerunesa de 37 años, está marcada por los problemas de salud. Llegó a España buscando una oportunidad, pero diferentes complicaciones médicas truncaron sus planes, le impidieron mantener la estabilidad necesaria para sostener una vivienda y terminó necesitando ayuda social. En el CEDIA ha encontrado un espacio donde recuperarse. Pese a ser evangelista, espera que la visita del Papa "sirva para mostrar al mundo entero la realidad por la que pasan muchísimas personas".

Edwin, el costurero colombiano que busca volver a vivir de su pasión

A sus 44 años, Edwin llegó desde Barranquilla (Colombia) hace un par de años con una profesión muy definida: la costura. Trabajó entre máquinas de coser y arreglos textiles de vaqueros, pero una sucesión de problemas económicos y personales le llevó a una situación de vulnerabilidad que terminó acercándole al CEDIA. Allí comparte habitación con otros tres residentes, entre ellos Mouslala, y trata de reconstruir poco a poco una estabilidad que parecía perdida.

El oficio sigue siendo su refugio. Entre conversaciones con otros usuarios y actividades del centro, continúa soñando con volver a trabajar en aquello que mejor sabe hacer. La costura, explica, "siempre ha sido mucho más que un empleo". En el centro ha encontrado algo que también considera imprescindible: "tiempo para reorganizar mi vida y apoyo para afrontar el futuro con más tranquilidad".

Trixia encontró en el CEDIA una nueva oportunidad lejos de las adicciones

Trixia tiene 48 años y llegó desde Cuba. Tras varios años viviendo en Madrid tomó una decisión clave: abandonar la vivienda que compartía con su pareja para evitar verse arrastrada por sus problemas de adicción. "Aquí la acogida fue espectacular", recuerda.

También admite que al principio ni siquiera se creía que iba a encontrar una plaza. Lleva varias semanas en el centro y ya trabaja junto a los profesionales sociales para encontrar un trabajo.

Laura y Carlos, dos madrileños que encontraron en Cáritas la ayuda que no les ofrecieron sus familias

Carlos tiene 35 años y es madrileño. Una serie de circunstancias familiares y la pérdida de trabajo acabaron llevándole a vivir en la calle. Hoy lleva casi un mes en el centro y "he empezado a pensar en positivo. He encontrado trabajo como ayudante de pintor". Reconoce que la vida en la calle es "una experiencia muy dura", pero asegura que ha recuperado la confianza.

Por su parte, Laura es vecina de Coslada y de 38 años, llegó al CEDIA después de escapar de una situación familiar muy complicada. Lleva dos meses en el centro y actualmente participa en un curso de evaluador y validador de datos para páginas web y mira al futuro con optimismo. "Quiero ayudar a la gente como Cáritas me ayuda a mí".

Miguel y Álex, dos peruanos que pasaron meses durmiendo en la calle hasta encontrar un techo

Miguel, peruano de 33 años, conoce de primera mano cómo es dormir en la calle. Pasó varios meses viviendo en un poblado chabolista de Zarzaquemada. Los ahorros se agotaron, los trabajos en negro dejaron de aparecer y acabó en la calle. Tras tres semanas en el centro, "estoy regularizando los papeles", explica. Sobre la visita de León XIV espera "que nos transmita esa tranquilidad que necesitamos aquí".

Centro CEDIA 24h, que visitará el Papa León XIV en su próxima visita a España. / José Luis Roca

Álex llegó desde Perú hace dos años convencido de que encontraría oportunidades laborales. La realidad fue muy distinta. Pasó un año viviendo en la calle. "Lo que sentía era miedo. Nunca había llorado ni rezado tanto". Hoy vive en el CEDIA mientras reconstruye una vida que estuvo a punto de romperse.

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El Papa caminará por el estrecho pasillo de la primera planta donde se distribuyen los dormitorios, bajará a la planta baja, donde conocerá las distintas actividades y talleres que realizan, y mantendrá un breve encuentro con 16 usuarios del centro para que de primera mano "vea la realidad".