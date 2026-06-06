Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere ahogado PeñiscolaElecciones Real MadridJonathan AndicPrimavera SoundSueldo congeladoCatalunya teletrabajoDirecto Papa León XIVERCPatera EspañaTributo Metropolitano
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del sábado 6 de junio de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 6 de junio de 2026, ha estado formada por los números 1, 6, 16, 17, 37, 43. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 7. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9910395, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Mossos deducen de la app de contar pasos del móvil de Jonathan Andic que caminó hasta el lugar de la caída cuatro días antes
  2. Huelga de profesores y estudiantes, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
  3. Los Mossos imponen 134 multas por exceso de velocidad en 15 días en Vilanova de la Barca
  4. Huelga de profesores hoy en Catalunya: Hora y recorrido de la manifestación en Barcelona
  5. Ni sueldo ni ascenso profesional: los jóvenes consideran que el éxito es trabajar en lo que les gusta y poder conciliar
  6. Hablan los profesores del 'no' al preacuerdo con Educació: 'La emergencia educativa no la arreglan 450 euros
  7. Los Mossos buscan testigos de la caída de Isak Andic rastreando móviles conectados a antenas cercanas
  8. Los profesores llaman a la huelga y a 'bloquear Catalunya' el martes coincidiendo con la visita del Papa y la selectividad

Sorteo Bonoloto del sábado 6 de junio de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 6 de junio de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 6 de junio de 2026

Así ha sido el primer día del viaje del papa León XIV por España

Así ha sido el primer día del viaje del papa León XIV por España

León XIV trae a España un potente mensaje político de cercanía a los vulnerables desde el arranque de su visita

León XIV trae a España un potente mensaje político de cercanía a los vulnerables desde el arranque de su visita

León XIV llama a los jóvenes a "dar una nueva dirección a la sociedad" en una multitudinaria vigilia en Madrid

León XIV llama a los jóvenes a "dar una nueva dirección a la sociedad" en una multitudinaria vigilia en Madrid

Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU

Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU

León XIV trae a España un potente mensaje político de cercanía a los vulnerables desde el arranque de su visita

León XIV trae a España un potente mensaje político de cercanía a los vulnerables desde el arranque de su visita

León XIV, en la vigilia: "Las redes muchas veces nos engañan; buscad siempre la verdad"

León XIV, en la vigilia: "Las redes muchas veces nos engañan; buscad siempre la verdad"