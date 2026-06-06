Abandono
Rescatan a tres perros desnutridos después de dos meses abandonados en Igualada
La Guardia Civil busca al responsable de los animales, que no disponían de documentación sanitaria ni vacunas
La Guardia Civil ha rescatado a tres perros desnutridos y desatendidos en una masía abandonada y en ruinas de Igualada. Los canes habían estado dos meses abandonados, sobreviviendo con las aportaciones puntuales de comida y agua que alguna persona les habría facilitado, según informa 3Cat.
Los tres animales no tienen documentación sanitaria ni vacunas acreditadas y sólo uno tenía chip. De momento, no se ha logrado identificar al responsable de los animales, que figura como investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.
Los tres perros han sido trasladados a un centro canino ubicado en Olesa de Bonesvalls, en el Alt Penedès, donde reciben alimentación, atención veterinaria y cuidados. La Guardia Civil rescató a los animales el 26 de mayo y ha remitido las diligencias al juzgado de guardia de Igualada.
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