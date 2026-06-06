Rescatan a tres perros desnutridos después de dos meses abandonados en Igualada

La Guardia Civil ha rescatado a tres perros desnutridos y desatendidos en una masía abandonada y en ruinas de Igualada. Los canes habían estado dos meses abandonados, sobreviviendo con las aportaciones puntuales de comida y agua que alguna persona les habría facilitado, según informa 3Cat.

Los tres animales no tienen documentación sanitaria ni vacunas acreditadas y sólo uno tenía chip. De momento, no se ha logrado identificar al responsable de los animales, que figura como investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.

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Los tres perros han sido trasladados a un centro canino ubicado en Olesa de Bonesvalls, en el Alt Penedès, donde reciben alimentación, atención veterinaria y cuidados. La Guardia Civil rescató a los animales el 26 de mayo y ha remitido las diligencias al juzgado de guardia de Igualada.