Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU

Las acciones de protesta de la huelga docente convocada para este martes, 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona empezarán a partir de las 9 de la mañana para facilitar que los más de 45.800 alumnos que empiezan la selectividad ese mismo día puedan llegar a su tribunal. Así lo han acordado este sábado los sindicatos Ustec, CGT, La Intersindical, COS y la CNT durante una reunión del comité de huelga en el que también han decidido convocar una manifestación para pedir "un cambio estructural en la educación pública catalana" el próximo domingo, 14 de junio, en Barcelona, a la que invitan a las familias "y a toda la sociedad".

El resto de detalles de las acciones de la huelga general educativa de este martes, 9 de junio -convocada tras arrasar el 'no' en la consulta sobre el preacuerdo con Educació- los anunciarán este lunes, pero este sábado han querido adelantar este dato, nada menor, para tranquilizar al alumnado que estos días prepara a contrarreloj las PAU. Son docentes y son los primeros conocedores de los nervios de los estudiantes de segundo de Bachillerato los días previos a las pruebas.

"No era por dinero"

Las acciones empezarán más tarde, pero la huelga sigue en pie, tras el paro de este viernes, en el que miles de maestros y profesores llenaron el centro de Barcelona al grito de "No era por dinero" y llamaron a "colapsar Barcelona" coincidiendo con la visita del Pontífice y con el debate de los presupuestos en comisión en el Parlament.

Quedan en el aire las próximas convocatorias de huelga, ya que la situación parece estar lejos de resolverse.

La huelga indefinida, en el cajón

La propuesta de Ustec si salía el 'no' en la consulta era una "huelga indefinida", algo que el mismo jueves, cuando se conoció el resultado, ya descartó. La CGT -el único sindicato que hizo campaña por el 'no'- no había apostado nunca por esa opción y siempre había creído en convocar huelgas en "fechas estratégicas". De hecho, junto al 'no' en la consulta, el profesorado se comprometía a "participar en todas las huelgas que fueran necesarias hasta final de curso". Por el momento, hubo una huelga el pasado viernes- el día después de conocerse los resultados- y la próxima será este martes, en la bautizada en algunos círculos como la 'Papavaga'.

Una de las cuestiones que más se ha repetido en las últimas semanas es la necesidad de implicar al resto de la sociedad. Que los problemas de la escuela no se resolverán solo en una mesa sindical. Siguiendo esa idea, el comité de huelga ha acordado este sábado convocar una manifestación del domingo 14 de junio, saldrá a las 11.30 horas de Jardinets de Gràcia, en Barcelona.

En cuanto a los movimientos de la conselleria, por el momento, Niubó remarcaba el viernes que “el momento de la negociación se ha acabado”. La consellera defendía de nuevo el preacuerdo firmado el 29 de mayo por CCOO, UGT, Professors de Secundària (Aspepc) y Ustec, sindicato que se desvinculó del mismo la consulta y sigue hacia adelante con las huelgas. "El pacto ofrece un marco suficiente y realista para fortalecer el sistema educativo en Catalunya", zanjaba Niubó recalcado que "una cosa es el derecho a huelga y otra, bloquearlo todo".