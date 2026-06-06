Las plantas de tratamiento de agua empiezan a vigilar la presencia de microplásticos en sus filtros

La presencia de microplásticos en el agua se ha convertido en una nueva preocupación, aunque todavía no existe una regulación que obligue a retirarlos. Sin embargo, lo que Europa sí empieza a exigir es su seguimiento. Por esta razón, diferentes plantas de tratamiento de agua y depuración han comenzado a evaluar la cantidad de microplásticos que quedan retenidos en sus filtros, según explican a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras de la situación.

"Los microplásticos en el agua todavía no están regulados, pero sí es necesaria esta monitorización que reclama Bruselas", considera Joan García, investigador de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). El objetivo, añade, es saber qué entra en las instalaciones, qué sale y si en el futuro será necesario aplicar procesos adicionales.

"Los microplásticos en el agua todavía no están regulados, pero sí es necesaria esta monitorización que reclama Bruselas" Joan García, investigador de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)

García sitúa el debate en una fase inicial. A diferencia de los nitratos, estudiados desde hace décadas y con efectos sobre la salud bien conocidos, los microplásticos son un contaminante mucho más reciente. Según el investigador, el primer paso ha sido asumir que las aguas residuales son una fuente importante de estas partículas, a menudo procedente de las fibras sintéticas de la ropa.

"En el caso de los nitratos, la urgencia es mayor porque sus impactos están mejor identificados", opina. Con los microplásticos, en cambio, la prioridad es medir antes de decidir si harán falta nuevas exigencias.

Filtros adecuados

Fuentes conocedoras de la gestión del agua coinciden en que depuradoras y potabilizadoras ya han incorporado esta vigilancia. Aunque las plantas no fueron diseñadas para eliminar microplásticos, los tratamientos existentes están resultando útiles.

En las depuradoras, que tratan el agua residual antes de devolverla al medio, se puede retirar en torno al 99% de estas partículas. La pequeña parte que no se depura sí alcanza los ríos, pero prácticamente nunca las redes de distribución de agua potable.

En las depuradoras se puede retirar en torno al 99% de los microplásticos

En las potabilizadoras, el agua pasa por varias líneas de filtración antes de llegar a la red. Algunas grandes plantas de Catalunya controlan los microplásticos desde hace años. Si bien es cierto que en el agua del río sí se detectan partículas, con los primeros filtros se elimina su presencia. En las grandes potabilizadoras, aseguran estas fuentes, no se detectan microplásticos en el agua tratada. Tampoco han dado resultados relevantes los estudios sobre si las tuberías podían ceder partículas plásticas al agua.

El riesgo puede aparecer en abastecimientos muy básicos, por ejemplo en pequeñas captaciones de pozo donde el único tratamiento sea la cloración. Cabe recordar que microplásticos hay en todas partes: en el aire, en la ropa y en los alimentos. Un estudio reciente sobre agua del grifo en España detectó concentraciones muy bajas de microplásticos de forma anecdótica y concluyó que esta vía no supone una exposición significativa ni un riesgo relevante para la salud humana. Los resultados apuntan a que la exposición es mucho más destacada en el agua embotellada que en el agua de red.

Nueva normativa

La nueva normativa europea sobre aguas residuales urbanas, además de obligar a vigilar los microplásticos, también es más exigente con otras sustancias como los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), unos compuestos químicos que superan la mayoría de filtros de las depuradoras actuales.

Magnus Jern, ingeniero y cofundador de Tappwater, una compañía de filtros para el agua del hogar, advierte de que contaminantes como PFAS, microplásticos y nitratos no suelen causar una intoxicación inmediata, sino una "acumulación silenciosa": "Las plantas de filtración municipales en España no tienen la tecnología necesaria para eliminar estos contaminantes de forma masiva sin una inversión astronómica".