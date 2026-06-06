Vídeo | El papa León XIV llega a Madrid y desvela su equipo favorito: "Eso es fácil"

El avión de la compañía Ita Airways en el que viajaba el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.

La visita de seis días a España que este sábado emprende Robert Prevost, y que tiene como lema "Alzad la mirada", se produce quince años después de la última visita de un papa, cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011.

Y pese a que no suele pronunciarse en estos aspectos, la periodista Elise Ann Allen le ha preguntado sobre sus preferencias futbolísticas, haciéndole elegir entre Barça y Real Madrid. León XIV no ha dudado y ha respondido que"eso es fácil", y auqnue "el Papa es para todos los equipos", ha confesado que "Prevost es del Real Madrid".

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En el avión papal viajaban también 80 periodistas de 11 países, entre los que estaba Elise Ann Allen.