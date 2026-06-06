Iglesia católica
Vídeo | El papa León XIV llega a Madrid y desvela su equipo favorito: "Eso es fácil"
Provost ha elegido entre Barça y Real Madrid en el avión de Ita Airways
El Papa en España, en directo: última hora de la llegada de León XIV a Madrid
El avión de la compañía Ita Airways en el que viajaba el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.
La visita de seis días a España que este sábado emprende Robert Prevost, y que tiene como lema "Alzad la mirada", se produce quince años después de la última visita de un papa, cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011.
Y pese a que no suele pronunciarse en estos aspectos, la periodista Elise Ann Allen le ha preguntado sobre sus preferencias futbolísticas, haciéndole elegir entre Barça y Real Madrid. León XIV no ha dudado y ha respondido que"eso es fácil", y auqnue "el Papa es para todos los equipos", ha confesado que "Prevost es del Real Madrid".
En el avión papal viajaban también 80 periodistas de 11 países, entre los que estaba Elise Ann Allen.
- Los Mossos deducen de la app de contar pasos del móvil de Jonathan Andic que caminó hasta el lugar de la caída cuatro días antes
- Huelga de profesores y estudiantes, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
- Los Mossos imponen 134 multas por exceso de velocidad en 15 días en Vilanova de la Barca
- Huelga de profesores hoy en Catalunya: Hora y recorrido de la manifestación en Barcelona
- Ni sueldo ni ascenso profesional: los jóvenes consideran que el éxito es trabajar en lo que les gusta y poder conciliar
- Hablan los profesores del 'no' al preacuerdo con Educació: 'La emergencia educativa no la arreglan 450 euros
- Los Mossos buscan testigos de la caída de Isak Andic rastreando móviles conectados a antenas cercanas
- Los profesores llaman a la huelga y a 'bloquear Catalunya' el martes coincidiendo con la visita del Papa y la selectividad